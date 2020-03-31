Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Режим ЧП в Бишкеке. Людей без масок на улице будут штрафовать

1163  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аппарат правительства информирует о мерах административной ответственности за нарушения режима чрезвычайного положения.

В кабмине напоминают, что комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал дополнительные меры запрета для бишкекчан. В том числе введен запрет на передвижения в дневное время пешком или на личной транспорте.

Исключение составляют поход в продовольственные магазины или аптеки в радиусе 1,5 километра от места прописки, выгул собак в радиусе 100 метров, а также неотложная медицинская помощь.

Государственным и муниципальным служащим, сотрудникам бюджетных организаций также запрещается передвижение на частных автомобилях при отсутствии соответствующего разрешения. Для работников необходимо подготовить транспорт и организовать единый подвоз.

К нарушителям будут приняты меры административной ответственности.

Например, согласно статье 82 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

Нарушение режимов чрезвычайного положения в части выхода из дома в дневное время согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях (статья 293 Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа), влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

В случае нарушения комендантского часа, лица задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток; задержанные могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Также это влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

Хождение в общественных местах без масок согласно Кодексу о нарушениях влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. сомов для физических лиц, 5 тыс. для юридических лиц.

Шантаж, угрозы насилием, в отношении врачей, медицинского персонала, милиции, военному патрулю согласно статье 355 Уголовный кодекс Кыргызской Республики наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.

Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории.

В случае наступления последствий в виде заражения людей коронавирусом от несоблюдения режима карантина, обсервации, уклонение от лечения, сокрытие информации о болезни и т.п.:

Согласно статье 127 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории (для несовершеннолетних - от 15 000 сом до 25 000 сом, для других физических лиц - от 30 000 сом до 60 000 сом) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно статья 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории (для несовершеннолетних - от 80 000 до 100 000 сом, для других физических лиц - от 180 000 до 220 000 сом) или лишением свободы II категории (для несовершеннолетних - от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев, для других физических лиц - от двух лет шести месяцев до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386688
Теги:
штраф, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  