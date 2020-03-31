Режим ЧП в Бишкеке. Людей без масок на улице будут штрафовать

Аппарат правительства информирует о мерах административной ответственности за нарушения режима чрезвычайного положения.

В кабмине напоминают, что комендант Бишкека Алмаз Орозалиев подписал дополнительные меры запрета для бишкекчан. В том числе введен запрет на передвижения в дневное время пешком или на личной транспорте.

Исключение составляют поход в продовольственные магазины или аптеки в радиусе 1,5 километра от места прописки, выгул собак в радиусе 100 метров, а также неотложная медицинская помощь.

Государственным и муниципальным служащим, сотрудникам бюджетных организаций также запрещается передвижение на частных автомобилях при отсутствии соответствующего разрешения. Для работников необходимо подготовить транспорт и организовать единый подвоз.

К нарушителям будут приняты меры административной ответственности.

Например, согласно статье 82 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел, несущего обязанности по охране общественного порядка, влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

Нарушение режимов чрезвычайного положения в части выхода из дома в дневное время согласно Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях (статья 293 Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа), влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

В случае нарушения комендантского часа, лица задерживаются милицией или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов - до установления личности, но не более чем на трое суток; задержанные могут быть подвергнуты личному досмотру, досмотру вещей и транспортных средств. Также это влечет наложение штрафа в размере 3 тыс. сомов для физических лиц, 13 тыс. для юридических лиц.

Хождение в общественных местах без масок согласно Кодексу о нарушениях влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. сомов для физических лиц, 5 тыс. для юридических лиц.

Шантаж, угрозы насилием, в отношении врачей, медицинского персонала, милиции, военному патрулю согласно статье 355 Уголовный кодекс Кыргызской Республики наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.

Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, к лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, наказываются штрафом VI категории или лишением свободы II категории.

В случае наступления последствий в виде заражения людей коронавирусом от несоблюдения режима карантина, обсервации, уклонение от лечения, сокрытие информации о болезни и т.п.:

Согласно статье 127 Кодекса Кыргызской Республики о проступках, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории (для несовершеннолетних - от 15 000 сом до 25 000 сом, для других физических лиц - от 30 000 сом до 60 000 сом) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно статья 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории (для несовершеннолетних - от 80 000 до 100 000 сом, для других физических лиц - от 180 000 до 220 000 сом) или лишением свободы II категории (для несовершеннолетних - от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев, для других физических лиц - от двух лет шести месяцев до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.