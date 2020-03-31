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В Московском районе Чуйской области комендантский час не был введен

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- Оксана Гут
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В Московском районе Чуйской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции объявлен карантин, "комендантский час не был введен"! Информацию уточняет пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В целях ограничения передвижения людей на границах Московского района были выставлены 2 фильтрационных поста, кроме того выставлены еще 9 санитарно-карантинные посты из числа добровольной народной дружины (ДНД) и жителей сел, которыми осуществляется дежурство.

Райгосадминистрация Московского района всем жителям рекомендовала без особой необходимости не покидать свои дома, и ввела временные ограничения. Также проводятся дезинфекционные мероприятия в местах скопления людей.

Из числа сотрудников милиции ОВД Московского района организованы мобильные группы по проверке паспортного режима граждан. В связи с этим к гражданам, нарушившим паспортный режим, будут применяться меры, предусмотренные законодательством КР.

Сотрудниками милиции ОВД Чуйской области на местах продолжаются профилактические и разъяснительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения коронавируса в стране.


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URL: https://www.vb.kg/386692
Теги:
паспорт, Чуйская область, штраф, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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