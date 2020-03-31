Эркин Асрандиев должен помнить об Иссык-Куле и экономике страны

Будни столицы в условиях ЧП становятся все более странными. В основном, потому что в борьбе с коронавирусом комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев всем стратегиям предпочитает запретительную терапию. Сегодня он принял очередное непопулярное решение: ужесточил условия карантина.

С другой стороны, чего еще можно было ожидать от силовика? Правоохранители ведь, как правило, мыслят чересчур прямолинейно. Надо заставить горожан сидеть по домам? Будет сделано: пустим пешие патрули, выставим блокпосты, назначим штрафы. При необходимости закрутим гайки сильнее, что и происходит сейчас.

Складывается ощущение, что все усилия комендатуры направлены только на то, чтобы запретить бишкекчанам выходить из квартир и домов. Это похвально, конечно, ведь идет борьба с эпидемией. Но от комендатуры ждут еще и того, что она в жестких условиях карантина сможет обеспечить выживание горожан, которое зависит, например, от бесперебойных поставок продуктов питания в столицу. И вот в этом плане как раз у комендатуры не все получается гладко.

Очень показательной в этом плане стала вся эта эпопея с выдачей спецпропусков. Столько лет создавали цифровое правительство, столько денег направили на этот проект и что получили? Живые, и совершенно неуместные в условиях пандемии, очереди, в которых поставщики продовольственных товаров до сих пор пытаются получить пропуски. Результат этого бардака – рост цен. Даже на те самые "социально значимые" товары, стоимость которых Госантимонополия определила на ближайшие три месяца.

Другой важный момент: комендатура отказалась давать пропуски журналистам. Крайне недальновидное решение в нынешней ситуации. Прежде всего, потому что именно пресса помогает чиновникам делать львиную долю работы по информированию населения обо всем, что касается коронавируса и действий властей в борьбе с ним. Причем, господа чиновники, усилий государственных СМИ, на которые вы уповаете, в этом деле недостаточно. Хотя бы потому, что далеко не все смотрят телевизор.

Понятно, что чиновников раздражает критика в свой адрес. Но если не журналисты, то кто сможет помочь государственным мужам увидеть их ошибки, тем самым давая возможность исправить их?

В общем очевидно, что назначать комендантом города заместителя министра внутренних дел было неправильно. Логичнее было бы сделать комендантом мэра. Он однозначно лучше понимает, как устроена система жизнеобеспечения столицы. В отличие от милиционера, пусть и высокопоставленного.

На сегодня радует только то, что власти наконец осознали, к каким неприятных последствиям может привести тотальный карантин в Бишкеке. Голод страшнее вируса, а значит людей не удержать в их домах угрозой заражения. Легко представить во что может вылиться народное недовольство в этом случае, политические интересы ведь на фоне пандемии никуда не делись.

Поэтому хорошо, что правительство наконец-то решило помочь малообеспеченным накормить свои семьи. Вчера стало известно, что кабмин разворачивает масштабную работу и мобилизует все ресурсы для оказания помощи гражданам в условиях чрезвычайного положения. Малообеспеченным гражданам и многодетным семьям соберут продуктовые наборы из нескоропортящихся продуктов питания первой необходимости. На первом этапе помощь будет оказана жителям городов Бишкек и Ош, где экономическая деятельность существенно ограничена и многие семьи остаются без источников заработка.

Кроме того, принято решение о выделении из фонда материальных резервов 10 тысяч тонн муки, которую также будут распределять между нуждающимися.

Что будет дальше? Неизвестно. Ясно одно: каких-то радужных перспектив в финансово-экономическом плане не предвидится. Нынешний кризис показал всю ущербность действующей регуляции. Чиновники так яростно пытались урегулировать всю предпринимательскую деятельность, что вольно или невольно стали причиной уменьшения роли и доли в экономике добросовестного среднего и малого бизнеса в экономике. И это не только в нашей стране.

Нынешние принципы взаимодействия государства и бизнеса работают только пока все более-менее хорошо. Да и то, в наших реалиях с переменным успехом. А уж если начались проблемы, то система тут же демонстрирует свою полную несостоятельность и несоответствие жизни.

Способны ли наши управленцы объективно оценить текущие вызовы и действовать согласно этой оценке, большой вопрос. Однако, сегодня люди ждут от властей и адекватности, и решительности, и конкретных шагов по спасению не только жизней людей, но и экономики.

Правительство Кыргызстана сегодня делает, что может для того, чтобы не дать бизнесу загнуться в период вынужденного простоя. Например, кабинет министров решил предоставить отсрочки и рассрочки по налоговой задолженности и соцотчислениям, а также не начислять штрафы и пени за несвоевременное выплату налогов до 1 июля 2020 года. Кроме того, местным властям было рекомендовано предоставить отсрочку арендной платы муниципального имущества на 3 месяца.

Есть в списке и другие меры, нацеленные на поддержку предпринимателей в такой тяжелый период. Но все они не так эффективны, как хотелось бы, чтобы защитить абсолютное большинство бизнесов страны от полного краха. Вместе с тем, нужно понимать, что хотя сегодня основная задача властей заключается в том, чтобы удержать под контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, нужно думать и о будущем.

О том, что делать с экономикой после того, как пандемия закончится, больше всех должен переживать вице-премьер-министр по вопросам экономики и инвестиций – Эркин Асрандиев. А он сегодня на передовой борьбы с COVID-19, управляет действиями республиканского оперативного штаба. Принимает, по его же словам, многие решения буквально на коленке. Вместо того, чтобы разрабатывать стратегию поствирусной реабилитации для экономики республики.

Надо отметить, вариантов для восстановления экономики у нас немного. Конечно, нужно продолжать переговоры с китайцами. Причем не только о возобновлении торговли, но и добиваться практической реализации тех совместных производственных проектов, о которых было заявлено по итогам визита Си Цзиньпина.

Другой важный вклад в будущее – всесторонняя поддержка аграрного сектора. Нужно сделать все, чтобы фермеры купили семена, имели в достаточном количестве ГСМ и все остальное, что понадобится им для сева. Продовольственная безопасность остается одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, фактором сохранения ее государственности и продовольственной независимость.

Нужно придумать, как возродить интерес зарубежных инвесторов к горнорудной отрасли. Найти рецепт, по которому и разработчики будут довольны, и местные жители, и государство. Как-то же это решают в других странах. Зачем? А потому что сегодня, когда большинство из нас сидит по домам и не знает, всего три рудника временно приостановили работу. Остальные трудятся в полную силу. Они принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, меняют вахтовое расписание, но работают. А это значит платят зарплаты и налоги.

Кроме того, стоит обратить внимание на туристическую отрасль. Иссык-Куль известен как всесоюзная здравница. Кстати, считается, что морской воздух на побережье нашей жемчужины помогает восстановиться после самых тяжелых легочных заболеваний. Так что куда еще ехать за здоровьем после пандемии из-за COVID-19, если не в Прииссыкулье?

При таком раскладе хорошо бы позаботиться о том, чтобы в регионе наконец-то достроили дорогу Балыкчи - Тамчи - Чолпон-Ата - Корумду. Кроме того, есть еще и трасса Тюп-Кеген, которая помогла бы повысить поток туристов из Казахстана – там ведь тоже народ вернется к обычной жизни.