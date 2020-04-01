В России решают судьбу юной кыргызстанки, сбежавшей из дома

Посольство КР в РФ продолжает заниматься вопросом 14-летней уроженки Кыргызстана, которую полицейские города Мурино Ленинградской области обнаружили ютящейся на лестничной площадке одной из здешних многоэтажек. Как сообщала ранее редакция VB.KG, девочку, которая несколькими днями сбежала из дома, сразу же направили в больницу.

С несовершеннолетней А.к.Э, как сообщили в дипмиссии, удалось в условиях объявленного властями карантина поговорить по телефону сотрудникам канцелярии посольства в Санкт-Петербурге. В данный момент она находится в Токсовской детской больнице Всеволожского района Ленинградской области. Состояние девочки, которую доставили сюда с травмой головы и синяками на теле, хорошее.

По ее словам, в Мурино она проживает с матерью и сестрами. Мать, которая недавно уехала в Кыргызстан на похороны, сейчас в связи с закрытием границ не может вернуться в Россию. В ее отсутствие у А.к.Э. произошел на бытовой почве конфликт с одной из сестер. После этого девочка ушла из дома. Она отсутствовала три дня, и все это время о ней ничего не было известно. Со слов родственников подростка, подобное происходит не впервые.

В настоящее время А.к.Э. находится в педиатрическом отделении Токсовской больницы. Затем девочку должны передать родственникам. В противном случае, как заявлено, ее направят в расположенный в Санкт-Петербурге социальный приют для детей "Транзит", откуда репатриируют на родину.