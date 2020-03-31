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Матраимовы подарили 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

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- Бакыт Басарбек
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Фонд "Исмаила Матраимова" передал 10 тысяч экспресс-тестов государственным ведомствам для предварительного выявления определения коронавируса. Об этом сообщается на странице депутата Искендера Исмаилова.

По данным этой страницы, 5 тысяч экспресс-тестов направили в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Бишкеке и 5 тысяч в Ошскую санэпидемстанцию.

"Сегодня Фонд получил ещё 5 тысяч экспресс-тестов и сейчас ведутся работы по передаче их на баланс Министерства Здравоохранения КР.

К сожалению, в мире наблюдается дефицит тестов по выявлению коронавирусной инфекция COVID-19. И среди тех, что есть в наличии, мы выбирали производителя с самым высоким требованиям качества. Мы получили подтверждённый сертификат качества от производителя. Они все лицензированы в Германии. Все сертификаты и документацию прикрепляем файлами в облако, вы можете подробно ознакомиться с ними по ссылке: (https://drive.google.com/…/1BJBkJN8kqcSrpzgJ5171z0UdSEQVn7W3).

Вчера, после передачи Фондом экспресс-тестов в Минздрав КР, врачи с помощью них смогли выявить ещё двоих зараженных COVID-19.

Уважаемые соотечественники! Важно понимать, что экспресс-тесты нужны для быстрой проверки, когда важно сэкономить время. Для того, чтобы поставить точный диагноз COVID-19, требуется выявить клиническую картину пациента. Их надо совмещать с лабораторными анализам, - сообщается на странице депутата.


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URL: https://www.vb.kg/386702
Теги:
благотворительность, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Помощь, Райымбек Матраимов, коронавирус, Минздрав
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