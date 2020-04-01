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МОиН: Сложившаяся ситуация даст возможность проверить уровень каждого вуза

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- Оксана Гут
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Поручено рассмотреть возможность организации предстоящей летней сессии, проведения государственных экзаменов для выпускников с помощью компьютерного тестирования и онлайн зачисления в вузы

Как сообщает пресс-служба МОиН КР, министр образования и науки КР Каныбек Исаков провел онлайн-конференцию с ректорами высших учебных заведений. Глава ведомства остановился на вопросах организации дистанционного обучения в вузах. В частности, Исаков призвал ректоров в кризисной ситуации уделять особое внимание улучшению условий дистанционного обучения, проявляя при этом гибкость в отношении студентов.

Министр отметил, что разработан антикризисный план для всех уровней обучения, на его основе будет проводиться дальнейшая работа.

"Педагогам должна быть предоставлена вся необходимая методологическая помощь, необходимая для улучшения дистанционного обучения. Необходимо организовать контроль за онлайн обучением студентов и мониторинг работы педагогов. За координацию этих

процессов отвечают ректоры вузов", - сказал он.

Исаков также поручил рассмотреть возможность организации предстоящей летней сессии, проведения государственных экзаменов для выпускников с помощью компьютерного тестирования и онлайн зачисления в вузы.

Заместитель министра Нурлан Омуров добавил, что каждый вуз должен самостоятельно принять решение по оплате контракта. По его словам, с 8 апреля каждый вуз будет еженедельно предоставлять информацию по дистанционному обучению.


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URL: https://www.vb.kg/386704
Теги:
вуз, Интернет, Кыргызстан, карантин, Министерство образования
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