ГКНБ: Выявлен распространитель фейковой информации

Госкомитет национальной безопасности нашел еще одного распространителя слухов о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен гражданин КР Б.Б., 1987 года рождения, житель Сокулукского района Чуйской области. Он делился в социальной сети фейковой информацией о том, что якобы в администрации Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом человек.

С Б.Б. проведена профилактическая беседа. Он раскаялся и попросил прощения у народа.

Его действиям будет дана юридическая оценка.

В настоящее время ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, распространяющих панические слухи и фейки о коронавирусе.

Госкомитет национальной безопасности напоминает, что за распространение ложной информации в рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность.