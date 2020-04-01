ГКНБ: Выявлен распространитель фейковой информации

Госкомитет национальной безопасности нашел еще одного распространителя слухов о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен гражданин КР Б.Б., 1987 года рождения, житель Сокулукского района Чуйской области. Он делился в социальной сети фейковой информацией о том, что якобы в администрации Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом человек.
С Б.Б. проведена профилактическая беседа. Он раскаялся и попросил прощения у народа.
Его действиям будет дана юридическая оценка.
В настоящее время ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, распространяющих панические слухи и фейки о коронавирусе.
Госкомитет национальной безопасности напоминает, что за распространение ложной информации в рамках законодательства КР предусмотрена уголовная ответственность.