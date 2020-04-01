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Из ЕАЭС запретили вывоз муки, риса и других продуктов

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- Евгений Денисенко
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Евразийская экономическая комиссия приступает к реализации второго пакета мер в связи с распространением COVID-19. Решение об этом принято по итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта.

Данным пакетом мер предусмотрен временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России - отдельных видов продовольственных товаров. Среди них – репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

Вывоз всей этой продукции запрещается на период до 30 июня. Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии. Как подчеркивается, предпринимаемый шаг позволит обеспечить население стран Союза достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Сегодня в ЕЭК уже принят ряд мер оперативное реагирование на коронавирус. Они призваны стабилизировать экономическую ситуацию в ЕАЭС, имеют важное значение для населения его государств, отметили в Комиссии.

Так, от ввозной таможенной пошлины освобождаются на период до 30 сентября товары, импортируемые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Это, прежде всего, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов.

Также введен временный запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. В таком перечне – вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки.

Продолжается работа по дополнению списков продукции, которая будет ввозиться в Союз беспошлинно. В них могут войти товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты. Такой дополнительный перечень намечено обсудить на заседании Совета ЕЭК 3 апреля.

Правительствам союзных государств поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих поставок друг другу в случае возникновения дефицита товаров. По оперативным вопросам поставок товаров первой необходимости будут определены должностные лица, наделенные необходимыми полномочиями.


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URL: https://www.vb.kg/386708
Теги:
Россия, экспорт, импорт, ЕАЭС, ЕЭК, коронавирус
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