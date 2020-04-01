Алтынай Омурбекову и Космосбека Чолпонбаева собираются снять с должностей?

В правительстве ожидаются громкие увольнения. Так Жогорку Кенеш сегодня рассмотрит предложение снять с должностей вице-премьер-министра по социальному блоку Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил источник.

По его данным, такое решение в правительстве приняли по результатам вчерашнего заседания Совбеза с участием президента.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал руководство Минздрава за несвоевременную подготовку за недостаточную подготовку запаса расходных материалов при тестировании и несвоевременное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом и другое.

Кроме этого, глава государства раскритиковал деятельность республиканского штаба.

В результате Совет безопасности внес предложение премьер-министру страны принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны.