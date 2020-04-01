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Алтынай Омурбекову и Космосбека Чолпонбаева собираются снять с должностей?

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- Бакыт Басарбек
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В правительстве ожидаются громкие увольнения. Так Жогорку Кенеш сегодня рассмотрит предложение снять с должностей вице-премьер-министра по социальному блоку Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом редакции VB.KG сообщил источник.

По его данным, такое решение в правительстве приняли по результатам вчерашнего заседания Совбеза с участием президента.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал руководство Минздрава за несвоевременную подготовку за недостаточную подготовку запаса расходных материалов при тестировании и несвоевременное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом и другое.

Кроме этого, глава государства раскритиковал деятельность республиканского штаба.

В результате Совет безопасности внес предложение премьер-министру страны принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны.


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URL: https://www.vb.kg/386711
Теги:
Минздрав, Сооронбай Жээнбеков, Алтынай Омурбекова, увольнение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, коронавирус
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