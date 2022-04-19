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Курс доллара снизился до 85 сомов. Нацбанк предупреждает о фальшивках

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане курс доллара на сегодняшний день, 19 апреля, опустился до 85 сомов.

Средний курс покупки американской валюты в обменных бюро Бишкека на данный момент составляет 84,8 - 86 сомов.

Официальный курс Нацбанка, установленный на 19 апреля, составляет 80,44 сома.

Между тем Национальный банк предупреждает, что в связи участившимися случаями обнаружения поддельных банкнот долларов на валютном рынке Кыргызстана населению нужно быть внимательными при совершении операций по обмену валюты.

Для удостоверения в подлинности наличной иностранной валюты необходимо требовать от сотрудников коммерческих банков и обменного бюро проверить её на детекторе валют.

При посещении пунктов обмена валют необходимо обратить внимание на наличие лицензии Национального банка. Лицензия и оригинал письма о регистрации обменного бюро должны быть вывешены на видном для посетителей месте.

Экспертиза сомнительных банкнот иностранной валюты производится Государственной судебно-экспертной службой при правительстве КР.

Кроме того, Нацбанк предупреждает, что не стоит пытаться сбыть сомнительную банкноту иностранной валюты, так как не только изготовление, но и распространение фальшивых банкнот влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 233 Уголовного кодекса КР.

В случае обнаружения фальшивых банкнот иностранной валюты необходимо обращаться в ближайшее районное отделение Министерства внутренних дел КР (РОВД).


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URL: https://www.vb.kg/417004
Теги:
курс валют, доллар, Бишкек
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