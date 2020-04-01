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Во время ЧП у кыргызстанцев будет один источник информации – правительство

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- Екатерина Улитина
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Во время чрезвычайного положения в КР кыргызстанцы будут получать информацию по средствам пресс-конференций и брифингов правительства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения кабмина в ответ на критику комендатуры со стороны общественности.

Напомним, в комендатуре решили не проводить аккредитацию журналистов, работающих во время чрезвычайного положения. Причиной отказа стала забота о здоровье журналистов и членов их семей. Таким образом, СМИ не могут полноценно освещать происходящие события.

Однако, в кабмине полагают, что ежедневных брифингов членов правительства достаточно для полноценного информирования граждан в условиях ЧП.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции на территории страны, в целях безопасности представителей СМИ, со дня введения режима чрезвычайного положения в г. Бишкек, мы перешли на онлайн формат работы. В день проходят как минимум 2-3 пресс-конференции или брифинга. На одно только мероприятие поступают от 45 до 150 вопросов, как от журналистов, так и от простых граждан. На пресс-конференциях и брифингах озвучиваются все, без исключения, вопросы, учитывая важность открытости работы исполнительной ветви власти в нынешних условиях", - сообщили в правительстве.

Граждане могут задавать интересующие вопросы по WhatsApp-номеру или отправлять на электронную почту:

г. Бишкек: по номеру 0312 62 22 63, Komendant312@gmail.com

г. Ош: WhatsApp-номер 0773 05 36 65, jashirba@mail.ru

г. Джалал-Абад: WhatsApp-номер 0773 00 57 37, nurdinbek83@gmail.com


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URL: https://www.vb.kg/386713
Теги:
СМИ, чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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