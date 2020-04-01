Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев уволены. Президент подписал указы

Освобождены от занимаемых должностей вице-премьер-министр по соцвопросам и глава Минздрава КР

Вице-премьер-министр по социальным вопросам и министр здравоохранение КР уволены.

Как сообщает пресс-служба президента КР, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев освобождены от должностей.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 апреля, подписал Указы, согласно которым в соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" освобождены от должности вице-премьер-министра Кыргызской Республики Омурбекова Алтынай Сейитбековна и от должности министра здравоохранения Кыргызской Республики Чолпонбаев Космосбек Сариевич", - говорится в сообщении.