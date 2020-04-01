Эльвира Сурабалдиева обвинила ГКНБ в запугивании людей

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева подтвердила слова жителя Сокулука о зараженном в Сокулуской райадминистрации.

Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева на заседании парламента возмутилась бардаком в пропускной системе, а также заявила, что сотрудники ГКНБ запугали жителя Сокулука и заставили его раскаяться за распространение правдивой информации о чиновнике, зараженном коронавирусом.

- В Сокулуке сейчас карантин. В райадминистрации лежат 40 человек. Неправильно, запугивая людей, заставлять их просить прощения за правду. Кого вы обманываете? Супруга одного из сотрудников приехала из Дубая. Первый тест дал отрицательный результат, второй - положительный. Как депутат, я подтверждаю это, - сказала парламентарий.

Отметим, ранее ГКНБ распространил информацию о том, что житель Сокулука делился слухами о заражении коронавирусной инфекцией в местной администрации.