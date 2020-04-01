Комитет ЖК одобрил кандидатуры на посты вице-премьер-министра и минздрава

Комитет по социальным вопросам Жогорку Кенеша одобрил кандидатуры на посты вице-премьер-министра и министра здравоохранения.
Так, вице-премьер-министром после процедуры одобрения может стать депутат ЖК Аида Исмаилова, министром здравоохранения - Сабиржан Абдикаримов.
Сабиржан Абдикаримов ранее занимал пост гендиректора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Сегодня, коалиция большинства в Жогорку Кенеше рассмотрит вопрос о назначении.
Напомним, сегодня стало известно, что вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космобек Чолпонбаев уволены.