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Комитет ЖК одобрил кандидатуры на посты вице-премьер-министра и минздрава

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- Екатерина Улитина
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Комитет по социальным вопросам Жогорку Кенеша одобрил кандидатуры на посты вице-премьер-министра и министра здравоохранения.

Так, вице-премьер-министром после процедуры одобрения может стать депутат ЖК Аида Исмаилова, министром здравоохранения - Сабиржан Абдикаримов.

Сабиржан Абдикаримов ранее занимал пост гендиректора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Сегодня, коалиция большинства в Жогорку Кенеше рассмотрит вопрос о назначении.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космобек Чолпонбаев уволены.


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URL: https://www.vb.kg/386734
Теги:
Минздрав, назначение, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Сабиржан Абдикаримов
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