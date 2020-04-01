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К 1 апреля: Топ-10 мемов над чем смеются кыргызстанцы в карантине

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- Оксана Гут
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22 марта в Кыргызстане из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ввели режим ЧС, а 25 марта до 15 апреля в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и трех районах - режим ЧП. В тот же день в столице начал действовать комендантский час. Большинство кыргызстанцев были вынуждены уйти на удаленную работу и онлайн общение. А какое общение без юмора? Как известно, смех продлевает жизнь, способствует поднятию настроения и духа даже в самые тяжелые времена. А потому, 1 апреля, во всемирный День смеха редакция VB.KG решила собрать на просторах Кырнета топ мемов про карантин, которые посмешили пользователей. И, надеемся, немного поднимут настроение и вам, наши читатели.

О насущном... Пользователи соцсетей предположили, что последствия от закрытия салонов красоты будут страшнее (в прямом смысле), чем сам коронавирус

Поэтому пока есть время можно развивать свои таланты, а главное - силу воли

Еще лучше заняться делом

Можно устроить настоящее приключение

Или же, наконец, найти достойную работу

Если не получается, продолжить заниматься своим старым делом

И объяснить уже коту, почему ты больше стал проводить времени дома

Потом быстро сбегать с маршрутным листом в магазин

А после немного отдохнуть от всего...

Ну, и напоследок, немного интернетной философии


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URL: https://www.vb.kg/386735
Теги:
Интернет, социальные сети, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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