В Иссык-Кульской области жители закидали камнями обсервацию (фото)

В Иссык-Кульской области местные жители в селе Маяк Тюпского района выступают против размещения в ДОЦ "Маяк" обсервации для людей, контактирующих с заразившимися коронавирусом пациентами. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе полномочного представительства правительства в области.

Отмечается, что сегодня ночью неизвестные разбили окна на первом этаже здания для обсервации. Сейчас в селе собрались несколько десятков человек. Они требуют увезти из села людей, у которых может быть коронавирус.

В полномочном представительстве отметили, что ранее в Кыргызстан прибыли из Индии 8 жителей Иссык-Кульской области, они прошли трехдневную обсервацию в Бишкеке. Первый анализ на COVID-19 показал отрицательный результат у всех и они вернулись в Иссык-Кульскую область. Однако, следующий анализ подтвердил у двоих наличие коронавируса. Сейчас они проходят лечение. По протоколу, все лица, контактирующие с зараженными, должны быть помещены в обсервацию и обследованы на наличие вируса.

- Местные жители не согласны, что обсервация размещена в ДОЦ "Маяк". Вчера они не пустили врачей, сегодня они вновь собрались и не пускали медиков и эпидемиологов. Так как на первом этаже здания разбиты все окна, людей из обсервации в ДОЦ "Маяк" перевезли в Тюп, - рассказали в полпредстве области.

В селе работают сотрудники милиции и представители областного штаба для проведения разъяснительной работы с населением.

Всего в Иссык-Кульской области предусмотрено четыре обсервации: в больнице в селе Талды Суу, в Тюпской территориальной больнице, в профлицее №2 в Тюпе и в ДОЦ "Маяк".