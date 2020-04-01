Кыргызстанцев предупредили о невозможности покинуть Россию

В ближайшее время никакие рейсы из России организовываться больше не будут. Об этом в очередном ролике, специально подготовленном для иностранных граждан, сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

В последние дни представители этой организации выезжали в аэропорты Москвы, где встречались с гражданами центральноазиатских республик, разъясняя складывающуюся ситуацию. Одна из таких встреч состоялась у Вадима Коженова с большой группой кыргызстанцев, скопившихся в аэропорту "Шереметьево", незадолго до состоявшегося 29 марта вылета многих из них спецресом в Бишкек.

В своем нынешнем телеобращении президент ФМР отметил, что последние дни было осуществлено много вылетов иностранных граждан в их родные государства. В частности, благодаря рейсам, организованным усилиям руководства Кыргызстана, в республику было вывезено 5.5 тысячи ее граждан. Но теперь, учитывая полное закрытие всех границ, никаких рейсов в ближайшей перспективе уже не будет, подчеркнул Вадим Коженов. Об этом, по его словам, заявляют и власти Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В последнем случае ожидались рейсы в Бишкек 1 и 5 апреля, но они отменены.

"Для тех, кто думает, что он сможет уехать на машине, знайте: Казахстан закрыл границы одним из первых, и через него вы проехать не сможете, просто застрянете на границе. Также не надо ехать в аэропорты, думая, что вы как-то улетите из них", - предупредил Коженов.

Он также призвал не покупать какие-либо билеты, отметив, что их продажей сейчас могут заниматься мошенники и аферисты. "Я уточнял: никакие рейсы не организуются и организованы не будут, кто бы вам не обещал, какие-то там посредники, авиакассы - билетов нет. Не надо никуда ехать, тратить деньги, думаю, они вам пригодятся здесь в период карантина", - заявил президент Федерации мигрантов России.

Отмену намечавшегося на 5 апреля рейса подтвердили и в посольстве КР в РФ. "Нас загодя предупредили об этом, и мы уже распространили соответствующую информацию в соцсетях", - сообщила атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.