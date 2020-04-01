Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцев предупредили о невозможности покинуть Россию

161  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ближайшее время никакие рейсы из России организовываться больше не будут. Об этом в очередном ролике, специально подготовленном для иностранных граждан, сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

В последние дни представители этой организации выезжали в аэропорты Москвы, где встречались с гражданами центральноазиатских республик, разъясняя складывающуюся ситуацию. Одна из таких встреч состоялась у Вадима Коженова с большой группой кыргызстанцев, скопившихся в аэропорту "Шереметьево", незадолго до состоявшегося 29 марта вылета многих из них спецресом в Бишкек.

В своем нынешнем телеобращении президент ФМР отметил, что последние дни было осуществлено много вылетов иностранных граждан в их родные государства. В частности, благодаря рейсам, организованным усилиям руководства Кыргызстана, в республику было вывезено 5.5 тысячи ее граждан. Но теперь, учитывая полное закрытие всех границ, никаких рейсов в ближайшей перспективе уже не будет, подчеркнул Вадим Коженов. Об этом, по его словам, заявляют и власти Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В последнем случае ожидались рейсы в Бишкек 1 и 5 апреля, но они отменены.

"Для тех, кто думает, что он сможет уехать на машине, знайте: Казахстан закрыл границы одним из первых, и через него вы проехать не сможете, просто застрянете на границе. Также не надо ехать в аэропорты, думая, что вы как-то улетите из них", - предупредил Коженов.

Он также призвал не покупать какие-либо билеты, отметив, что их продажей сейчас могут заниматься мошенники и аферисты. "Я уточнял: никакие рейсы не организуются и организованы не будут, кто бы вам не обещал, какие-то там посредники, авиакассы - билетов нет. Не надо никуда ехать, тратить деньги, думаю, они вам пригодятся здесь в период карантина", - заявил президент Федерации мигрантов России.

Отмену намечавшегося на 5 апреля рейса подтвердили и в посольстве КР в РФ. "Нас загодя предупредили об этом, и мы уже распространили соответствующую информацию в соцсетях", - сообщила атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386737
Теги:
аэропорт, Россия, Кыргызстан, Мигрант, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  