Карантин по COVID-19: Куда обращаться кыргызстанцам за помощью

Кыргызстанцы, оказавшиеся в тяжелой ситуации в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции, могут обращаться в Минсоцразвития КР за помощью по единому номеру 1227. Об этом 1 апреля на онлайн-брифинге заявила министра труда и социального развития КР Ализа Солтонбекова.

По ее данным, в Кыргызстане на учете состоит 96 тысяч малоимущих семей. Им уже оказывается помощь продуктовыми пакетами.

"При этом, мы понимаем, что очень много людей остались без работы, они также могут к нам обратиться за социальной и психологической помощью по единому номеру 1227," - сказала Солтонбекова.

По Бишкеку уже составлен список семей, нуждающихся в помощи, всего на сегодня - 18 тысяч семей. Правительством, для них в том числе, было выделено 5 тысяч тонн муки. Уже, по словам министра, были розданы продукты питания 1159 пожилым гражданам, 2014 гражданам с ограниченными возможностями здоровья, 2345 семьям в трудной жизненной ситуации. Также 12 584 семьи были обеспечены антисептиками.

Кроме того, как отметила глава Минсоцразвития, в связи с карантином кыргызстанцы столкнулись с увеличением случаев домашнего насилия.

"Людям необходима психологическая помощь. Поэтому все, кто нуждается в ней могут обратиться по номеру 111", - призвала Ализа Солтонбекова.

Оказать поддержку может и народный штаб помощи "Биз барбыз". В благотворительности участвуют активные граждане и бизнесмены. В числе целей штаба также обеспечение продовольственным питанием нуждающихся семей, которые остались без работы.

"Народный штаб помощи проводит краткие курсы для волонтеров по обучению их адресной доставки и раздачи продуктов питания нуждающимся. На сегодняшний день обучение прошли порядка 500-600 человек, также прошли обучение 150-200 водителей. Списки нуждающихся прорабатывается и дополняется каждый день. На сегодня более 200 семей получили продуктовые пакеты", - сообщил заместитель директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР Мирлан Парханов.

Однако, отметил он, есть недобросовестные граждане, желающие нажиться на ситуации.

"В стране достаточно обеспеченные семьи, живущие в хороших домах и имеющие автомобиль, обращаются к нам за помощью и это неправильно. А некоторые скрывают, что уже получили адресную помощь от других организаций. В этой связи, просим к этому вопросу отнестись очень серьезно. И призываем все организации и бизнесменов, оказавших помощь нуждающимся, делиться информацией с нашим штабом, чтобы не было дублирования, так как из-за этого могут остаться без поддержки действительно нуждающиеся люди", - считает Парханов.

По его словам, волонтёрам даны привилегии самим решать по приезду на место проживания, действительно ли эти граждане нуждаются в помощи.

Связаться со штабом помощи можно позвонив в call-центр 1227 (звонок бесплатный) с 9.00 до 18.00; Telegram-канал народный штаб - "Биз барбыз";