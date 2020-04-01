Уметалиева: Комендантом Бишкека должен стать Азиз Суракматов (видео)

Комендантом Бишкека должен стать нынешний мэр столицы. Об этом редакции VB.KG заявила правозащтница Токтайым Уметалиева.

По ее словам, ставить комендантами городов исключительно силовиков большая ошибка, в том числе и в Оше.

- Комендантом Бишкека должен стать мэр или хотя бы его заместитель, но только не силовики. Потому что правоохранительные органы должны всего лишь содействовать работе коменданта по обеспечению порядка. Например, мне сейчас непонятно, зачем привлекать военных, когда нет никакой военной угрозы, - сказала она.

Правозащитница отметила, что комендант от правоохранительных органов не в состоянии решить проблемы бизнеса.

- Комендант города должен заниматься и финансово-составляющей частью, что под силу только мэру столицы. Вы посмотрите, что творится сейчас с бизнесом.

Ни для кого не секрет, что в других странах, где экономика схожа с нашей, не стали вводить чрезвычайное положение, а всего лишь ограничились ЧС. Сегодня, когда при таком подходе даже пекарни не могут получить пропуска, стоит угроза именно продовольственной безопасности.

Мне стало смешно, когда глава МВД в своем интервью рассказывает о сельскохозяйственных делах в стране, - добавила она.

Более полное интервью правозащитницы Токтайым Уметалиевой по сегодняшней ситуации в Кыргызстане можно будет прослушать в репортаже VB.KG: