Коронавирус в Кыргызстане. Медики по-прежнему ходят на работу пешком

Медики по-прежнему ходят на работу пешком. Чтобы добраться к своим пациентам некоторым приходится ежедневно проходить по 15 километров . Об этом на своей странице в социальной сети написала эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

"Где выделенные 350 машин для довоза? Где 19 маршруток от мэрии? Почему нет маршруток или троллейбусов или автобусов в достаточном количестве в установленные часы, по главным магистралям города для медрабников?

Почему врачей хотя бы довозят, а сторожей и санитарок - нет? Что за грубая дискриминация ?

Медицина - это не здания больниц и шприцы. Самый ценный ресурс в здравоохранении - это люди . Врачи, медсестры ,санитарки , лаборанты ...

Сейчас изрядная доля этого ценного ресурса топает пешком по 5-15 км до работы и обратно "из любви к родине" - из профессионального долга и обычной человеческой порядочности и приверженности профессии ..и своим пациентам. За свои деньги. Никто им средства на транспорт не выделял", - написала Бермет Барыктабасова.

Она потребовала, чтобы эту проблему решили как можно скорее за счет средст госбюджета.

Отметим, в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации, а в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде действует режим ЧП. В этих населенных пунктах полностью остановлена работа общественного транспорта и такси. Государственные органы ранее уже обещали развозить врачей и других сотрудников больниц. Также мэрия Бишкека отчиталась об организованном развозе. Однако, жалобы на отсутствие транспорта не прекращаются.