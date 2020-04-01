В Кыргызстане готовят референдум по изменению Конституции и формы правления

В Кыргызстане готовятся к проведению очередного референдума по изменению Конституции. На всенародное голосование предлагается вынести всего один вопрос о форме правления в государстве.

Проект постановления размещен сегодня, 1 апреля, на сайте Жогорку Кенеша.

Автором проекта постановления о проведение референдума выступил депутат ЖК Курманкул Зулушев.

На референдуме предлагается задать народу всего один вопрос: "Какую форму государственного управления Кыргызской Республики Вы поддерживаете?". Варианты ответа: парламентская или президентская.

Референдум планируется провести 4 октября 2020 года. Ранее на этот же день планировалось назначить выборы в Жогорку Кенеш.

Сейчас в Кыргызстане парламентская форма правления, в которой у президента ограниченные полномочия.

Отметим, в настоящее в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации, а в крупнейших городах страны – в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше – режим чрезвычайного положения.