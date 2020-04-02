В Кыргызстане выявлено еще пять новых зараженных COVID-19. Итого - 116

В Кыргызстане выявлены еще 5 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них двое в Ошской области (Ноокатский район), один в городе Ош, два в Баткенской области (г. Кызыл-Кия). Таким образом всего на 2 апреля по стране 116 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

Из новых пяти случаев - два завозные, три заразились в результате внутренних контактов.

Состояние инфицированных в целом удовлетворительное, пятеро находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, двое из них на аппарате искусственной вентиляции легких. В Ноокатской больнице - двое, в Ошской - двое и в Джалал-Абадской - один.

Контактных лиц всего 1928 человек, из них 478 - члены семьи. На обсервации находится 1708 человек.

На 2 апреля по республике было проведено исследований – 9618, за сутки - 1008.

Жалал-Абадская область - 54 человека:

- Сузакский район - 48

- Ала-Букинский район - 3

- Аксыйский район - 1

- город Жалал-Абад - 1

- город Кара-Куль - 1

Ошская область - 30 человек:

- Узгенский район - 3

- Кара-Суйский район - 8

- Ноокатский район - 19

Чуйская область - 5 человек:

- Московский район - 1

- Аламединский район - 2

- Сокулукский район - 1

- город Кант - 1

Иссык-Кульская область - 2 человека:

- Тюпский район - 2

Баткенская область - 3 человека:

- Баткенский район - 1

- Кызыл-Кия - 2

город Ош - 10

город Бишкек - 8

Нарынская область:

- город Нарын - 4.

Среди 116 заболевших 63 женщины и 53 мужчин, в том числе 11 детей до 15 лет, двое до года. А также 31 человек старше 55 лет.

На сегодняшний день в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 5 человек.