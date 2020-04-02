Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане выявлено еще пять новых зараженных COVID-19. Итого - 116

550  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане выявлены еще 5 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Из них двое в Ошской области (Ноокатский район), один в городе Ош, два в Баткенской области (г. Кызыл-Кия). Таким образом всего на 2 апреля по стране 116 зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Минздрава КР Касымбек Мамбетов.

Из новых пяти случаев - два завозные, три заразились в результате внутренних контактов.

Состояние инфицированных в целом удовлетворительное, пятеро находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, двое из них на аппарате искусственной вентиляции легких. В Ноокатской больнице - двое, в Ошской - двое и в Джалал-Абадской - один.

Контактных лиц всего 1928 человек, из них 478 - члены семьи. На обсервации находится 1708 человек.

На 2 апреля по республике было проведено исследований – 9618, за сутки - 1008.

Жалал-Абадская область - 54 человека:

- Сузакский район - 48

- Ала-Букинский район - 3

- Аксыйский район - 1

- город Жалал-Абад - 1

- город Кара-Куль - 1

Ошская область - 30 человек:

- Узгенский район - 3

- Кара-Суйский район - 8

- Ноокатский район - 19

Чуйская область - 5 человек:

- Московский район - 1

- Аламединский район - 2

- Сокулукский район - 1

- город Кант - 1

Иссык-Кульская область - 2 человека:

- Тюпский район - 2

Баткенская область - 3 человека:

- Баткенский район - 1

- Кызыл-Кия - 2

город Ош - 10

город Бишкек - 8

Нарынская область:

- город Нарын - 4.

Среди 116 заболевших 63 женщины и 53 мужчин, в том числе 11 детей до 15 лет, двое до года. А также 31 человек старше 55 лет.

На сегодняшний день в Кыргызстане от коронавируса выздоровели 5 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386749
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  