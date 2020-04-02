Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мамасалиев о референдуме: Все кто менял Конституцию плохо кончили

211  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера стало известно, что на всенародное голосование выставлен законопроект о проведении референдума по изменению Конституции, на котором будет стоять только один вопрос о форме правления в государстве: президентская или парламентская. Автором проекта постановления является депутат от фракции "Республика- Ата Журт" Курманкул Зулушев.

Этот парламентарий, напомним, в свое время вместе со своим коллегой Исхаком Масалиевым разработал законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов.

Насколько нынешний законопроект депутата Зулушева по проведению референдума о форме правления в Кыргызстане актуален и каковы его перспективы? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала эксперту в области госуправления и экс-депутату Алишеру Мамасалиеву.

По его словам, Зулушев о своем намерении представить общественности свой законопроект по проведению референдума говорил еще в начале февраля этого года.

- Это его конституционное право и тут, я думаю, преждевременно делать какие-то выводы, поскольку еще предстоит профильному комитету Жогорку Кенеша дать свое заключение и каждая депутатская фракция очевидно будет отдельно рассматривать данный законопроект. Я думаю, его законопроект не пройдет, - сказал он.

Почему вы так в этом уверены?

- Ну, во-первых, я считаю его политически нецелесообразным в нынешних реалиях, а, во-вторых, вы посмотрите нашу историю независимости. Все, кто менял Конституцию плохо кончили. У нынешней власти, как у любой политической силы, я надеюсь, существует инстинкт самосохранения. Нужно четко осознавать, что любое изменение Конституции может повлечь за собой необратимые политические процессы, поэтому такой план навряд ли существует.

В публичном пространстве некоторые эксперты и гражданские активисты подозревают, что власть под шумок во время карантина может принять данный законопроект и провести референдум. Вы согласны с таким мнением?

- Если мне память не изменяет, то президент Сооронбай Жээнбеков совсем недавно, в ноябре, во время встречи с представителями СМИ обозначил свою позицию о том, что он не намерен проводить референдум и менять Конституцию. Тем более сейчас во время пандемии вопрос о проведении референдума на повестке дня не стоит, в этом я уверен. У "Белого дома" сейчас голова болит совсем о другом, как остановить распространение коронавируса по стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386755
Теги:
законопроект, референдум, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Алишер Мамасалиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  