Мамасалиев о референдуме: Все кто менял Конституцию плохо кончили

Вчера стало известно, что на всенародное голосование выставлен законопроект о проведении референдума по изменению Конституции, на котором будет стоять только один вопрос о форме правления в государстве: президентская или парламентская. Автором проекта постановления является депутат от фракции "Республика- Ата Журт" Курманкул Зулушев.

Этот парламентарий, напомним, в свое время вместе со своим коллегой Исхаком Масалиевым разработал законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов.

Насколько нынешний законопроект депутата Зулушева по проведению референдума о форме правления в Кыргызстане актуален и каковы его перспективы? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала эксперту в области госуправления и экс-депутату Алишеру Мамасалиеву.

По его словам, Зулушев о своем намерении представить общественности свой законопроект по проведению референдума говорил еще в начале февраля этого года.

- Это его конституционное право и тут, я думаю, преждевременно делать какие-то выводы, поскольку еще предстоит профильному комитету Жогорку Кенеша дать свое заключение и каждая депутатская фракция очевидно будет отдельно рассматривать данный законопроект. Я думаю, его законопроект не пройдет, - сказал он.

Почему вы так в этом уверены?

- Ну, во-первых, я считаю его политически нецелесообразным в нынешних реалиях, а, во-вторых, вы посмотрите нашу историю независимости. Все, кто менял Конституцию плохо кончили. У нынешней власти, как у любой политической силы, я надеюсь, существует инстинкт самосохранения. Нужно четко осознавать, что любое изменение Конституции может повлечь за собой необратимые политические процессы, поэтому такой план навряд ли существует.

В публичном пространстве некоторые эксперты и гражданские активисты подозревают, что власть под шумок во время карантина может принять данный законопроект и провести референдум. Вы согласны с таким мнением?

- Если мне память не изменяет, то президент Сооронбай Жээнбеков совсем недавно, в ноябре, во время встречи с представителями СМИ обозначил свою позицию о том, что он не намерен проводить референдум и менять Конституцию. Тем более сейчас во время пандемии вопрос о проведении референдума на повестке дня не стоит, в этом я уверен. У "Белого дома" сейчас голова болит совсем о другом, как остановить распространение коронавируса по стране.