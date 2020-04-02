Иллюзионист Радислав Сафин стал блогером. Видео артиста о COVID-19

Известный кыргызстанский иллюзионист Радислав Сафин начал вести свой блог на YouTube. В своих видео артист рассказывает всему миру о том, как бишкекчане переживают вынужденный карантин.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы практически каждого кыргызстанца. Не стал исключением и Радислав Сафин. В настоящее время он должен был выступать за пределами республики, но из-за эпидемии коронавируса гастроли пришлось отменить. Но просто сидеть дома Сафин не смог.

"В настоящее время я должен был быть с гастролями в Италии, затем выступать в Узбекистане, однако из-за пандемии все отложилось. А блогерством решил заняться, потому что столкнулся с проблемой недостатка информации. Началось все с того, что я пытался найти какие-то факты о текущей ситуации. Мне попадались ссылки на каналы российских блогеров и СМИ. В условиях же нашей страны в домене kg – это были какие-то сухие цифры, скучные и однотипные монологи людей, позиционирующих себя блогерами. Так мне и пришла в голову мысль самому собирать информацию, обзванивать нужные структуры, все компоновать и выкладывать на своем канале", - рассказал Радислав Сафин VB.KG

Видео, которые Радислав делает в компании единомышленников, собирают тысячи просмотров. В своих роликах ребята показывают, как проходит дезинфекция бишкекских улиц, демонстрируют блокпосты и пустые улицы, пытаются купить маски в столичных аптеках, сравнивают, как по-разному переживают карантин жители Бишкека и Москвы, пытаются решить какие-то бытовые проблемы, показывают, как правильно мыть руки и многое-многое другое.

"Наше последнее видео, например, получило очень интересные комментарии. Люди пишут о том, что их волнует, какие вопросы для них важны. Это, своего рода, стимул для того, чтобы снять что-то новое. Многие знают, что в прошлом я был журналистом, работал на телеканале "Россия", а, вернувшись в Бишкек, был редактором бишкекского пресс-клуба. Так что, мне не впервой заниматься репортерской деятельностью. Работаем мы втроем. На равных условиях снимаем, пишем тексты, занимаемся монтажом. В кадре пока появляюсь только я. Сейчас у нас в работе еще три ролика. Скоро все их увидят. Будем стараться и дальше нести разумное, доброе, вечное", - добавляет Радислав Сафин.

Увидеть видео Радислава Сафина и его команды можно на его канале на YouTube: