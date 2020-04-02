Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Пакистане выявлены еще трое кыргызстанцев с COVID-19

179  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Среди заразившихся коронавирусом Covid-19 на территории Пакистана в городе Абботабад выявлены еще трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По предварительной информации, данные граждане 1950 г.р, 1952 г.., 1959 г.р. совместно с шестерьми другими кыргызстанцами, а также одной гражданкой РФ (уроженкой КР) пребывали в г. Абботабад, провинции Хайбер Пахтунхва, с целью осуществления религиозного миссионерства - даават.

В настоящее время один из заболевших госпитализирован, рядом с ним находится член семьи – так же с положительным результатом теста на Covid-19. Третий гражданин находится под наблюдением врачей в карантинной зоне. Состояние всех оценивается врачами как стабильное, некритическое.

Вышеуказанные граждане не состоят на консульском учете Посольства КР в Исламабаде, самостоятельно в загранучреждение за содействием не обращались.

Посольство находится на постоянной связи с медицинскими учреждениями, а также правоохранительными органами Пакистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386770
Теги:
МИД, Пакистан, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  