В Пакистане выявлены еще трое кыргызстанцев с COVID-19

Среди заразившихся коронавирусом Covid-19 на территории Пакистана в городе Абботабад выявлены еще трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По предварительной информации, данные граждане 1950 г.р, 1952 г.., 1959 г.р. совместно с шестерьми другими кыргызстанцами, а также одной гражданкой РФ (уроженкой КР) пребывали в г. Абботабад, провинции Хайбер Пахтунхва, с целью осуществления религиозного миссионерства - даават.

В настоящее время один из заболевших госпитализирован, рядом с ним находится член семьи – так же с положительным результатом теста на Covid-19. Третий гражданин находится под наблюдением врачей в карантинной зоне. Состояние всех оценивается врачами как стабильное, некритическое.

Вышеуказанные граждане не состоят на консульском учете Посольства КР в Исламабаде, самостоятельно в загранучреждение за содействием не обращались.

Посольство находится на постоянной связи с медицинскими учреждениями, а также правоохранительными органами Пакистана.