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Омбудсмен Токон Мамытов потребовал выполнения законодательства о ЧП

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- Александр Тузов
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Акыйкатчы (омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов обратился к руководству Республиканского, а также оперативных областных и районных штабов КР по COVID-19, к руководству МЧС, МВД и Минздрава с напоминанием, что согласно действующему законодательству, "введение чрезвычайного или военного положения на всей территории Кыргызской Республики не прекращает, не ограничивает и не приостанавливает деятельности омбудсмена (акыйкатчы)".

Совершенно аналогично и "образование комендатуры местности, на которой введено чрезвычайное положение, не приостанавливает деятельность государственных органов, в том числе омбудсмена Кыргызской Республики".

Причем омбудсмен независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц. Вмешательство в его деятельность, воздействие на него в любой форме запрещаются и влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Все органы государственной власти обязаны в срочном и приоритетном порядке оказывать помощь омбудсмену в его расследованиях и инспекциях.

Учитывая все это, омбудсмен просит комендантов городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, а также руководство МВД КР в кратчайшие сроки и оперативном порядке обеспечить беспрепятственное перемещения омбудсмена, его заместителей и сотрудников аппарата омбудсмена на всей территории Кыргызской Республики в период действия чрезвычайного положения.

А всем гражданам Кыргызстана омбудсмен сообщил, что "в целях соблюдения мер безопасности и профилактики распространения коронавируса COVID-19 институт омбудсмена КР перешел на особый режим работы".

Согласно Закону КР "Об омбудсмене (акыйкатчы) Кыргызской Республики", введение чрезвычайного или военного положения на всей территории Кыргызстана не прекращает, не ограничивает и не приостанавливает деятельности омбудсмена.

Однако, учитывая сложную и опасную эпидемиологическую обстановку в республике (как и во всем мире) в связи с распространением коронавируса COVID-19, омбудсмен Кыргызстана просит граждан, в целях сохранения здоровья и жизни самих заявителей, членов их семей, а также сотрудников аппарата акыйкатчы, без наличия на то острой необходимости, максимально минимизировать свои посещения центрального аппарата акыйкатчы и его региональных представительств в областях республики.

В период действия в КР чрезвычайного положения институт акыйкатчы не приостанавливает, а продолжает свою деятельность, но в особом режиме: часть сотрудников работают дистанционно, при этом ежедневно в рабочее время организовано дежурство специалистов аппарата. Данные меры обусловлены и продиктованы необходимостью усиления санитарно-гигиенических мер безопасности, направленных на профилактику коронавируса.

Граждане Кыргызстана и гости республики по-прежнему имеют возможность получить любую необходимую им консультацию и помощь в защите их законных прав и свобод. Телефоны ответственных специалистов, указанные на официальном сайте омбудсмена КР, находятся в активном режиме.

Также у заявителей есть возможность позвонить на телефон "Горячей линии 115". В ночное время звонки фиксируются специальной программой и на следующий день вам перезвонят операторы "Горячей линии", либо сотрудники аппарата акыйкатчы.

Кроме того, свои обращения и заявления граждане могут направлять в аппарат омбудсмена КР, как через почтовые отделения страны (на адрес: г. Бишкек, ул. Тыныстанова 120, аппарат акыйкатчы (омбудсмена) КР), так и по электронной почте ombudsman@inbox.ru или через интернет-приемную сайта http://ombudsman.kg.

"Сейчас часть нашей республики живет в условиях чрезвычайной ситуации. Да, это вызывает определенные ограничения и неудобства. Но необходимо не забывать, что есть Конституционный Закон КР "О чрезвычайном положении", нормы которого имеют более высокую юридическую силу, чем остальные нормативно-правовые акты. Поэтому призываю граждан строго и неукоснительно выполнять требования комендантов и правоохранительных органов. В связи с чем, прошу с пониманием и должным уважением относиться к представителям правоохранительных и военных структур, находящимся в настоящее время на блок-постах и выполняющим свои обязанности по охране жизни и обеспечению безопасности здоровья граждан Кыргызстана", - призывает омбудсмен Токон Мамытов.


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URL: https://www.vb.kg/386774
Теги:
закон, омбудсмен, представительство омбудсмена, эпидемия, МВД, Минздрав, МЧС, Токон Мамытов
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