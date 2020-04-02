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В Ошской области на карантинных постах дежурят сами сельчане

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- Александра Василькова
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В районах Ошской области режим чрезвычайного положения помогают поддерживать сельчане, входящие в инициативные группы, в так называемые народные штабы. Об этом VB.KG сообщили в полномочном представительстве правительства в области.

Члены инициативных групп из числа местных жителей организуют карантинные посты посты в каждом селе, сами дежурят на этих постах, проводят разъяснительную работу по вопросам распространения коронавирусной инфекции, помогают сократить количество нецелевых передвижений по людей и машин по улицам, а также занимаются доставкой продуктов питания, необходимых сельчанам в повседневной жизни.

- Народные штабы были созданы для того, чтобы максимально сократить число контактов между сельчанами и тем самым противостоять возможному распространению коронавируса, - объясняют в полномочном представительстве правительства Ошксокй области

Отметим, инициативные группы были созданы 20 марта по инициативе полпреда региона Узарбека Жылкыбаева. В состав этих групп в зависимости от величины села входит от пяти до десяти человек. Это депутаты айыльных кенешей, представители молодежи, предприниматели, активисты.


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URL: https://www.vb.kg/386775
Теги:
Ошская область, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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