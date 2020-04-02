Абылгазиев: У большинства есть запасы продуктов, остальным помогут

Никто не останется без внимания и заботы со стороны государства, правительство обеспечит продуктами питания всех нуждающихся. Об этом сегодня, 2 апреля, сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания с членами своего кабинета министров.

- С момента объявления чрезвычайного положения и введения комендантского часа прошла неделя. Большинство граждан имеет запас продуктов питания. Однако у малообеспеченных семей запас продуктов на исходе. Мы должны позаботиться о каждой такой семье, которая столкнулась с проблемой. На сегодня работа по доставке продуктов питания малообеспеченным семьям уже начата. Мы должны добиться того, чтобы никто из действительно нуждающихся в помощи не остался без внимания. Для этого органы местного самоуправления, совместно с Министерством труда и социального развития, должны в кратчайшие сроки пересмотреть все списки и провести тщательный и глубокий анализ, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Речь идет о социально-уязвимых слоях населения, кто сталкивается с объективными трудностями, и не имеют возможности в полной мере запастись необходимыми продуктами питания. Только по городу Бишкек планируют раздать около 35 тысяч продуктовых наборов с социально-значимыми продуктами.

- Вместе с тем, раздавая гуманитарную помощь, необходимо всегда учитывать состав семей. Хочу подчеркнуть, что правительство будет выделять необходимый объем продуктов питания для своих граждан. Резервы у государства есть, но механизм оказания помощи должен быть максимально прозрачным и эффективным. Все необходимые средства будут выделяться в достаточном объеме, -подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства выразил благодарность соотечественникам за проявленное понимание и соблюдение правил чрезвычайного положения.

- Граждане хорошо понимают, в связи с чем введены такие ограничения, и относятся к ним, в большинстве, со всей ответственностью. Одна из главных задач правительства – забота о тех, кто нуждается в помощи. Я хочу заверить, что помощь нуждающимся будет оказана в полной мере. Чтобы как можно скорее вернуться к прежней жизни, каждый из нас должен хорошо выполнить свою работу, - заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, в Кыргызстане введен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.