В Совбезе пояснили, почему Омурбекова и Чолпонбаев уволились

Совет безопасности КР пояснил, по какой причине уволились Алтынай Омурбекова и Космосбек Чолпонбаев:

"В целях информирования общественности предоставляем более полную информацию о недостаточных мерах по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции в страну, которые привели Совет безопасности к решению рекомендовать Премьер-министру страны принять меры в отношении ответственных лиц Правительства.

"В период с 27 января по 31 марта 2020 года Советом безопасности Кыргызской Республики было проведено пять заседаний, на которых были приняты решения, направленные на недопущение проникновения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики.

В целях координации государственных органов и принятия оперативных решений по недопущению ввоза на территорию страны коронавирусной инфекции Правительству Кыргызской Республики решением Совета безопасности от 27 января 2020 года рекомендовалось создать Республиканский штаб.

Республиканским штабом своевременно не были созданы и проконтролированы, а в отдельных случаях, не были приняты надлежащие меры по недопущению завоза и распространения вируса.

В частности, штаб под руководством вице-премьер-министра Омурбековой А.С. должен был организовать работу всех специализированных лабораторий в полную мощь, в том числе мобильных, обеспечить их необходимым запасом тест-систем, реагентов и расходных материалов к ним.

Данная работа не была выполнена. На протяжении длительного времени для проведения диагностики лиц на наличие у них коронавирусной инфекции было задействовано только две лаборатории, позже были задействованы ещё три.

К настоящему времени, после дачи соответствующих рекомендаций, количество функционирующих лабораторий было увеличено до десяти.

Стоимость реагентов и тест-систем в конце января текущего года была минимальная. А в момент объявления пандемии их стоимость из-за повышенного спроса была увеличена более чем в три раза.

Вирусологи и лаборанты в январе 2020 года неоднократно обращались в адрес руководства Министерства здравоохранения, в том числе и министру Чолпонбаеву К.С., о необходимости приобретения реагентов и тест-систем для проведения анализа и выявления лиц, заразившихся коронавирусом. Однако их обращения были проигнорированы.

В результате, сейчас в авральном режиме и разными способами идёт работа по изысканию и доставке из зарубежных государств необходимых материалов для обеспечения работы лабораторий.

Кроме того, ещё до проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны, решением Совета безопасности от 27 января 2020 года Республиканскому штабу и Министерству здравоохранения было рекомендовано:

в срок до 30 января 2020 года разработать детализированный план действий по предотвращению распространения нового коронавируса на территории Кыргызской Республики, в том числе прибывающих из КНР и стран, где зафиксированы случаи заражения, а также предусматривающий безотлагательные меры при выявлении случаев заражения новым коронавирусом на территории Кыргызской Республики.

круглосуточно в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными государственными органами осуществлять мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на всех уровнях в целях своевременного выявления случаев заражения и недопущения дальнейшего распространения нового коронавируса среди населения;

в тесном взаимодействии с Государственной пограничной службой Кыргызской Республики и Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта;

полностью оснастить все контрольно-пропускные пункты пропуска необходимыми средствами защиты и выявления случаев заражения новым коронавирусом, в том числе стационарными и портативными тепловизорами;

установить обязательное медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР и других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по месту их проживания;

обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в республике;

совместно с соответствующими государственными органами обеспечить привлеченных медицинских работников, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу Кыргызской Республики, специальными средствами химико-биологической защиты, с учетом потребностей.

рекомендовать министру здравоохранения Кыргызской Республики Чолпонбаеву К.С. в оперативном порядке лично проинспектировать все контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызской Республики на соответствие эпидемиологическим требованиям по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе техническому, материальному оснащению и укомплектованию данных пунктов пропуска медицинским персоналом.

На всех заседаниях Совета безопасности Кыргызской Республики руководители задействованных государственных органов неоднократно были предупреждены о персональной ответственности за реализацию рекомендованных мероприятий и эпидемиологическую ситуацию в стране.

Однако в результате неорганизованности работы Республиканского штаба под руководством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Омурбековой А.С., ненадлежащей координации государственных органов, непринятия своевременных решений, безответственного отношения министра здравоохранения Чолпонбаева К.С. к возложенным на него должностным обязанностям был допущен ряд критических ошибок, в результате которых лица, зараженные коронавирусной инфекцией, не были своевременно выявлены и изолированы в местах обсервации до полного выздоровления.

На последнем заседании Совета безопасности 31 марта 2020 года министр здравоохранения признал свои упущения в организации и реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.

Ранее, в своих отчетах и докладах руководство Министерства здравоохранения предоставляло информацию, которая не отражала реальную картину о принимаемых мерах.

Министерству здравоохранения поручалось приобрести запасы необходимых медикаментов и средств, в том числе средства индивидуальной защиты (костюмы, маски, перчатки, дезинфектанты, реагенты и т. д.).

Однако, реализация большей части рекомендованных Советом безопасности мероприятий была ограничена только проведением совещаний.

Принимаемые руководимым вице-премьер-министром Омурбековой А. С. Республиканским штабом решения не были своевременно доведены до областей и районов республики.

Отсутствовал контроль их исполнения.

В результате этого не было какой-либо координации работы областных штабов, что повлияло на оценку реальной обстановки в регионах страны.

Еще в январе 2020 года на заседании Совета безопасности было поручено обеспечить необходимое количество медицинских масок для врачей, задействованных служб и населения республики.

Однако со стороны Республиканского штаба данная работа не была проведена своевременно.

В результате чего произошел резкий дефицит данных медицинских изделий, что вызвало ажиотаж среди населения.

В дальнейшем, когда были выявлены первые случаи проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны, на заседании Совета безопасности принято решение о проведении ряда дополнительных мер по недопущению распространения вируса.

Несмотря на это, руководителями Республиканского штаба и Министерства здравоохранения, по-прежнему, формально принимались меры по недопущению дальнейшего распространения вирусной инфекции.

Их безответственное отношение стало причиной сложившейся ситуации в Кыргызской Республике, недовольства и озабоченности общественности.

В отдельных районах, где действует режим чрезвычайной ситуации и введено чрезвычайное положение, работа санитарно-карантинных постов была организована крайне плохо.

Некоторые посты не были обеспечены тепловизорами, сотрудники, задействованные в их работе, не были оснащены средствами индивидуальной защиты.

Отдельный пример: после выявления факта заражения в Республике Казахстан гражданина, который выехал с территории Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики не приняло достаточных мер по получению установочных данных указанного гражданина для оперативного выявления лиц, контактировавших с ним.

Далее, эта работа не проводилась, несмотря на неоднократные поручения, данные лично министру здравоохранения Чолпонбаеву К.С.

Только благодаря работе правоохранительных органов и работников органов здравоохранения на местах были установлены и помещены в обсервацию те лица, которые были в прямом контакте с зараженным.

В связи с безответственным подходом вице-премьер-министра Кыргызской Республики Омурбековой А.С. и министра здравоохранения Чолпонбаева К.С. к своим обязанностям проводимая работа государственных органов по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны была неэффективной.

В настоящее время к этой работе вынуждено подключаются дополнительные силы, а также изыскиваются финансовые ресурсы.

Все вышеуказанные факты негативно повлияли на эпидемиологическую ситуацию в Кыргызской Республике и привели к росту числа зараженных граждан.

В результате, на последнем заседании Совета безопасности 31 марта 2020 года за упущения в организации и реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики, Премьер-министру страны было рекомендовано принять меры в отношении отдельных членов Правительства Кыргызской Республики за недостаточную работу".