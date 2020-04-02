Нацбанк вышел с очередной интервенцией

Вечером 2 апреля Национальный банк провел восьмую в этом году интервенцию на сумму 14,2 млн долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Утром стоимость покупки долларов в обменных пунктах коммерческих банков составляла в среднем 84,5 сома за единицу. К вечеру курс вырос до 85 сомов за доллар.

После того, как регулятор вышел на рынок с интервенцией по продаже долларов, официальный курс американской валюты к сому был установлен на уровне 84,89 сома за доллар.

В последний раз резкий скачок курса доллара произошел 10 марта, когда американская валюта подорожала со средних 69,8 сома до 72-73 сомов.

Напомним, в марте доллар дорожал дважды. 10 марта курс вырос до 73 сомов за доллар. 19 марта доллар подорожал на 12 сомов, достигнув отметки в 85 сомов за единицу американской валюты. Причины роста доллара - падение мировых цен на нефть.

Отметим, Нацбанк использует интервенции для сглаживания резких скачков курса. Для этого используются золотовалютные резервы, составляющие на сегодня около 2,3 миллиарда сомов. С начала года Нацбанк продал 216,9 миллиона долларов.