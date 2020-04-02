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Артисты эстрады КР записали клип в поддержку всех кыргызстанцев (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Артисты эстрады Кыргызстана исполнили песню и записали клип, чтобы поддержать соотечественников в тяжелый период. Видео клипа и информацию редакции VB.KG представил блогер Кайрат (Майкл) Бекмамбетов.

По его словам, один из организаторов проекта является артист кыргызской эстрады Курал Чокоев, который выступил со следующим обращением к кыргызстанцам:

"Что будет завтра? Почти все разговоры сейчас только о том, как жить дальше, как зарабатывать насущные деньги. В соцсетях я часто вижу сообщения о том, как один потерял работу, второй не смог выплатить аренду. В эти тяжелые для нас времена мы с друзьями и коллегами по цеху хотим подбодрить всех тех, кто оказался в трудном положении и сказать им: "Аш бала менен ток бала ойнобойт".

В процессе записи трека и клипа все окружающие нас люди, начиная от звукача и оператора, все время спрашивали нас: "А что будет дальше?", мы долго думали над тем, как мы можем помочь простым людям, адресно помогать всем, кто реально нуждается в помощи. Ведь в Кыргызстане немало людей, кто элементарно не знает, что он будет кушать завтра. Или вообще сможет ли купить завтра продукты.

И мы решили создать для вас не только это музыкальное произведение, но и команду единомышленников "Мекеним". Мы хотим помогать нашей стране. С нами артисты отечественной эстрады, простые граждане, активисты, инженеры, программисты. Но самое главное сейчас: скоро мы представим уникальную цифровую платформу, которая будет адресно помогать всем нуждающимся в нашей стране. Это наша главная цель.

Я уверен, что все наладится и все будет хорошо. Собраться вместе – это начало! Остаться вместе – прогресс. Работать вместе – это успех".


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URL: https://www.vb.kg/386785
Теги:
Кыргызстан, Помощь, артисты эстрады, коронавирус
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