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Казахстан объявил военные спецсборы

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- Александра Василькова
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2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных страны на специальные сборы, сообщает kursiv.kz.

Токаев постановил призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил Республики Казахстан.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей было поручено по согласованию с генеральным штабом вооруженных сил Республики Казахстан организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Другое казахское издание inbusiness.kz со ссылкой на минобороны Казахстана пишет, что призванные на спецсборы военнослужащие Казахстана будут участвовать в патрулировании, санобработке территорий и ликвидации паводков,.

"Территориальные войска действуют в пределах и в интересах тех административно-территориальных единиц, где они разворачиваются. Подразделения территориальных войск могут выполнять задачи в основном совместно с органами внутренних дел и военнослужащими Вооруженных сил по: несению службы на блокпостах; патрулированию в населенных пунктах; санитарной обработке местности", – приводится цитата сообщения Минобороны.

Кроме того, военнослужащие будут участвовать в обеспечении усиления охраны особо важных объектов и в ликвидации возможных паводков в весеннем периоде.


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URL: https://www.vb.kg/386791
Теги:
Казахстан, армия, коронавирус
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