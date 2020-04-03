Казахстан объявил военные спецсборы

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве военнообязанных страны на специальные сборы, сообщает kursiv.kz.

Токаев постановил призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск вооруженных сил Республики Казахстан.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей было поручено по согласованию с генеральным штабом вооруженных сил Республики Казахстан организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Другое казахское издание inbusiness.kz со ссылкой на минобороны Казахстана пишет, что призванные на спецсборы военнослужащие Казахстана будут участвовать в патрулировании, санобработке территорий и ликвидации паводков,.

"Территориальные войска действуют в пределах и в интересах тех административно-территориальных единиц, где они разворачиваются. Подразделения территориальных войск могут выполнять задачи в основном совместно с органами внутренних дел и военнослужащими Вооруженных сил по: несению службы на блокпостах; патрулированию в населенных пунктах; санитарной обработке местности", – приводится цитата сообщения Минобороны.

Кроме того, военнослужащие будут участвовать в обеспечении усиления охраны особо важных объектов и в ликвидации возможных паводков в весеннем периоде.