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В Петербурге отменили программы для зарубежных соотечественников

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- Евгений Денисенко
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Три образовательные программы для зарубежных соотечественников, разработанных властями Санкт-Петербурга, перенесены из-за коронавируса на осень. Во всех этих программах ожидалось участие и представителей Кыргызстана.

"Проведение таких программ весной сложилось по традиции, однако перенос программ на осень не скажется на их содержательной части", - выразили надежду в Комитете по внешним связям города.

Здесь напомнили, что 6-я просветительская программа "Читаем Блокадную книгу" рассчитана на участие порядка 80 юных российских соотечественников в возрасте от 12 до 16 лет, проживающих в 22 странах.

17-я образовательная программа для соотечественников "История Государства Российского" (Культурно-исторический университет) предполагает участие порядка 75 специалистов по истории России, СССР, экспертов в области истории Второй мировой войны, исследователей, преподавателей исторической науки и обществознания.

А 13-й Петербургский молодежный форум "Русское зарубежье" ориентирован на участие порядка 80 соотечественников из 45 стран, среди которых журналисты русскоязычных зарубежных изданий, представители молодежных организаций, специалисты в области культуры и искусства.

По причине распространения коронавирусной инфекции также пришлось отложить проведение дней Санкт-Петербурга в Бишкеке, намечавшихся на первую декаду апреля. Они были запланированы в рамках Перекрестного года КР в РФ и РФ в КР, в рамках них предусматривалось проведение деловых встреч, культурных мероприятий, очередного заседания кыргызско-петербургской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, подписание дорожной карты о сотрудничестве между обоими муниципалитетами на 2020-2023 годы.


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URL: https://www.vb.kg/386800
Теги:
книги, образование, Россия, соотечественники, культура
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