В США около 70 тысяч граждан ежедневно воют на луну

Американцы организовали необычное движение в соцсетях. Несколько тысяч граждан вечером выходит на балконы и воет на луну.

Как отмечают американские издания, новое увлечение родилось в фейсбуке.

- Два друга из Денвера создали группу, в которую всего за три дня влилось 64 тысячи участников. Люди, скучающие на карантине, каждый вечер ровно в 8 выходят на балкон и воют! У каждого своя мотивация. Кто-то хочет выразить респект медикам, которые сражаются с COVID-19, другие развлекаются, а кому-то и правда тошно на карантине, - говорится в сообщении.

Видео необычного развлечения в режиме самоизоляции на своей странице в соцсетях разместила пользователь Джесс Смит.

Понятно, что с учетом количества отрицательных новостей, не завыть на карантине достаточно сложно. Так что присоединяемся!