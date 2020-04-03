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В США около 70 тысяч граждан ежедневно воют на луну

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- Виктория Гунгер
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Американцы организовали необычное движение в соцсетях. Несколько тысяч граждан вечером выходит на балконы и воет на луну.

Как отмечают американские издания, новое увлечение родилось в фейсбуке.

- Два друга из Денвера создали группу, в которую всего за три дня влилось 64 тысячи участников. Люди, скучающие на карантине, каждый вечер ровно в 8 выходят на балкон и воют! У каждого своя мотивация. Кто-то хочет выразить респект медикам, которые сражаются с COVID-19, другие развлекаются, а кому-то и правда тошно на карантине, - говорится в сообщении.

Видео необычного развлечения в режиме самоизоляции на своей странице в соцсетях разместила пользователь Джесс Смит.

Понятно, что с учетом количества отрицательных новостей, не завыть на карантине достаточно сложно. Так что присоединяемся!


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URL: https://www.vb.kg/386802
Теги:
социальные сети, США, флешмоб, эпидемия, коронавирус, карантин
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