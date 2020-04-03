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В двух селах Чуйской области в один день повесились двое подростков

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- Оксана Гут
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В Ысык-Атинском районе в один день в собственных домах повесились двое подростков. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что суицид два мальчика 13-ти и 16-ти лет совершили 29 марта - один днем, второй ночью. По данным фактам ведется досудебное прозводство, назначены судмедэкспертизы. Причины произошедшего пока не ясны.

Как сообщили в Ысык-Атинской районной госадминистрации, подростки из сел Рот-Фронт и Тельман. Оба жили в полных семьях.

Напомним, ранее стало известно, что во время карантина из-за COVID-19 в нескольких районах Ыссык-Кульской области повесились пятеро подростков. Четверо из них росли в неполных семьях и кто-то из родителей находился на заработках за границей.


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URL: https://www.vb.kg/386803
Теги:
дети, суицид, Чуйская область, Кыргызстан, карантин
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