Можно ли вылететь на самолете из Кыргызстана в Россию? Как и когда?

Как сообщили корреспонденту VB.KG сегодня, 3 апреля, в Посольстве России в Кыргызстане, ситуация с возможностью вылета в Российскую Федерацию следующая.

В связи с принятыми ограничениями по приему пассажиров для "Шереметьево" и региональных аэропортов сменился график запланированных полетов. Росавиацией в ручном режиме определяется маршрут не более чем на 3-4 дня вперед.

"Конкретная дата по Бишкеку НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. Также как и пункт назначения", - особо подчеркивают в Посольстве РФ в КР.

Еще важное разъяснение Посольства РФ: "Купленные билеты ("Аэрофлот" и S7 Airlines) сдавать не надо, они будут обменены на новый рейс".

И, наконец, желающим срочно вылететь из Кыргызстана в Россию рекомендуют свои контактные данные передавать в консульский отдел Посольства по телефонам 0312-61-26-15, 0312-61-26-16, 0312-61-26-17.

"Как только будет принято решение о выполнении рейса – сообщим незамедлительно!", - обещают в Посольстве РФ в КР

В свою очередь Аэрофлот разъясняет, что пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

- оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета; - однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов; - однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Более конкретное разъяснение от S7 Airlines: "В связи с ограничениями на выполнение международных рейсов по решению правительства РФ мы вынуждены приостановить выполнение рейсов в Кыргызстан до 4 мая".

Кроме того, S7 Airlines призывает: "Лучшее, что каждый из нас может сделать в борьбе с пандемией сегодня, - это ограничить свои перемещения и оставаться дома. Мы верим, что путешествия снова вернутся в нашу жизнь. Возможно, не сейчас, но позже - обязательно. Мы поддерживаем всех, кто соблюдает карантин, и начисляем мили за каждый день, проведенный дома. Подтверждайте свое присутствие дома нажатием кнопки "Я дома" на этой странице. И каждый день получайте по 100 миль S7 Priority - они пригодятся вам для будущих путешествий!"

И, наконец, аэропорт "Шереметьево" разъясняет, что с 1 апреля рейсы будут обслуживаться только в терминалах В и F. В целях сохранения социальной дистанции (не менее 1.5 м) в местах возможного скопления пассажиров нанесена яркая напольная разметка (в том числе на линии регистрации, в зоне предполетного досмотра, зоне паспортного контроля, зоне выдачи багажа). В аэропорту Шереметьево усилена дезинфекция всех помещений, увеличена частота проведения влажной уборки.

Самые строгие меры предпринимаются в Терминале F. При выходе из телетрапов Терминала F размещены специальные покрытия, пропитанные дезинфекционным средством для обработки обуви пассажиров. Дело в том, что обслуживание всех международных рейсов с 1 апреля осуществляется в Терминале F.

Причем все пассажиры, прилетающие в Терминал F, проходят тройной медицинский контроль. На борту воздушного судна состояние пассажиров контролируется сотрудниками Роспотребнадзора с помощью переносных тепловизоров. В зоне прилета размещены стационарные тепловизоры, с помощью которых специалисты Роспотребнадзора осуществляют тотальный температурный контроль прилетевших пассажиров.

В зоне получения багажа следует дополнительная проверка и анкетирование пассажиров сотрудниками Департамента здравоохранения г. Москвы, Министерства здравоохранения Московской области, Роспотребнадзора.

В случае подозрения на инфекционное заболевание пассажир немедленно перемещается в изолятор здравпункта для последующей госпитализации в инфекционную больницу.