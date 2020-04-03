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Эффективно? На въезде в Бишкек установили первую рамку для дезинфекции авто

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- Екатерина Улитина
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При въезде в Бишкек установили первую рамку для дезинфекции автомобилей. Об этом рассказал председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев на своей странице в социальнорй сети.

Рамка установлена на санитарно-карантинном посту, который находится со стороны выезда на трассу к аэропорту "Манас".

- От возникновения идеи до ее воплощения прошло 7 дней. В первый раз я написал пост о дезинфикционных рамках для автомобилей и пешеходов 27 марта. 28 марта предложил реализовать эту идею коменданту Бишкека Алмазбеку Орозалиеву и получили поддержку. В этот же день поддержал идею отечественный производитель металлических изделий Steelex.Asia, - написал Дегенбаев.

Установка оборудования прошла накануне, 2 апреля. Отметим, многие города, где наблюдается рост заболевания COVID-19 используют практику установки дезинфицирующих рамок для людей и машин.

В Бишкеке зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом. Из них 6 случаев обнаружены за последние сутки.


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URL: https://www.vb.kg/386814
Теги:
бизнес, здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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