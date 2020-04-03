Родителям, чьи дети нуждаются в лекарствах из-за рубежа, поможет Минздрав

Министерство здравоохранения КР собирает списки детей, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах из-за рубежа. Об этом сегодня, 3 апреля, на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

"К нам поступают обращения родителей, у которых дети не могут получить зарубежные лекарства из-за закрытых границ и отмены воздушного сообщения. Сейчас мы пытаемся приобрести все необходимые препараты по линии ЮНИСЕФ", - отметил глава Минздрава КР.

Для обеспечения маленьких пациентов лекарственными средствами, которые не вошли в перечень жизненно-важных лекарственных средств, а также отсутствием возможности их приобретения в аптеках страны, Минздрав просит родителей детей обратиться по телефону 0312-66-27-98 для формирования списка необходимых лекарств.