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Родителям, чьи дети нуждаются в лекарствах из-за рубежа, поможет Минздрав

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- Оксана Гут
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Министерство здравоохранения КР собирает списки детей, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах из-за рубежа. Об этом сегодня, 3 апреля, на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

"К нам поступают обращения родителей, у которых дети не могут получить зарубежные лекарства из-за закрытых границ и отмены воздушного сообщения. Сейчас мы пытаемся приобрести все необходимые препараты по линии ЮНИСЕФ", - отметил глава Минздрава КР.

Для обеспечения маленьких пациентов лекарственными средствами, которые не вошли в перечень жизненно-важных лекарственных средств, а также отсутствием возможности их приобретения в аптеках страны, Минздрав просит родителей детей обратиться по телефону 0312-66-27-98 для формирования списка необходимых лекарств.


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URL: https://www.vb.kg/386817
Теги:
граница, дети, лекарства, Кыргызстан, Минздрав, ЮНИСЕФ
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