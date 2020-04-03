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Все о возможных послаблениях и льготах для бизнеса из-за пандемии вируса

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- Оксана Гут
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Республиканский штаб по COVID-19 дал информацию о послаблениях и льготах для бизнеса в связи с пандемией вируса.

В рамках плана по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства, правительством Кыргызской Республики принято решение:

  1. предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;
  2. - не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1 июля 2020 года;
  3. - рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля 2020 года
  4. - продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;
  5. - продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;
  6. - продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным отчислениям до 1 июля 2020 года, при условии своевременной оплаты платежей;
  7. - продлить срок моратория на проверки государственными контролирующими органами до 1 января 2022 года;
  8. - ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года, за исключением:
  9. - плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
  10. внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
  11. внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима ЧС/ЧП.
  12. - рекомендовать соответствующим организациям в течение 3-х месяцев:
  13. не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, ввиду наличия задолженности абонентов;
  14. не начислять штрафные санкции, пени за неуплату платежей за коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ, вывоз мусора, услуги связи, Интернет и др.)
  15. - предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного имущества на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года;
  16. - ввести временный запрет на проведение процедур банкротства предприятий до 1 января 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/386819
Теги:
бизнес, налоги, правительство, Кыргызстан, Нацбанк, карантин
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