Все о возможных послаблениях и льготах для бизнеса из-за пандемии вируса

Республиканский штаб по COVID-19 дал информацию о послаблениях и льготах для бизнеса в связи с пандемией вируса.
В рамках плана по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства, правительством Кыргызской Республики принято решение:
предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;
- не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1 июля 2020 года;
- рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля 2020 года
- продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;
- продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;
- продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным отчислениям до 1 июля 2020 года, при условии своевременной оплаты платежей;
- продлить срок моратория на проверки государственными контролирующими органами до 1 января 2022 года;
- ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года, за исключением:
- плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима ЧС/ЧП.
- рекомендовать соответствующим организациям в течение 3-х месяцев:
не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, ввиду наличия задолженности абонентов;
не начислять штрафные санкции, пени за неуплату платежей за коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ, вывоз мусора, услуги связи, Интернет и др.)
- предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного имущества на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года;
- ввести временный запрет на проведение процедур банкротства предприятий до 1 января 2021 года.