Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке завтра вновь отключат отопление

34  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке после повторного подключения отопления, его вновь отключают в связи с окончанием осенне-зимнего периода. Решение сегодня, 3 апреля, приняли в мэрии Бишкека.

- Вниманию абонентов ОАО Бишкектеплосеть! Согласно распоряжению мэрии города Бишкек, с 4 апреля 2020 года ТЭЦ Бишкек отключает выработку и подачу в Бишкектеплосеть тепловой энергии, - сообщили в ОАО "Электрические станции".

Напомним, мэрия Бишкека завершила отопительный сезон 19 марта, позже было принято решение вновь подключить абонентов к отоплению с 25 марта. В апреле абоненты меньше заплатят за отопление в марте из-за нескольких пропущенных дней, а также в связи с тем, что температура подачи тепла была ниже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386820
Теги:
мэрия, ТЭЦ, отопительный сезон, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  