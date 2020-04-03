В Бишкеке завтра вновь отключат отопление

В Бишкеке после повторного подключения отопления, его вновь отключают в связи с окончанием осенне-зимнего периода. Решение сегодня, 3 апреля, приняли в мэрии Бишкека.

- Вниманию абонентов ОАО Бишкектеплосеть! Согласно распоряжению мэрии города Бишкек, с 4 апреля 2020 года ТЭЦ Бишкек отключает выработку и подачу в Бишкектеплосеть тепловой энергии, - сообщили в ОАО "Электрические станции".

Напомним, мэрия Бишкека завершила отопительный сезон 19 марта, позже было принято решение вновь подключить абонентов к отоплению с 25 марта. В апреле абоненты меньше заплатят за отопление в марте из-за нескольких пропущенных дней, а также в связи с тем, что температура подачи тепла была ниже.