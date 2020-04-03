Сурабалдиева: Комендатура должна быть коллегиальным органом

"Это не правильно, что на одного коменданта Бишкека повесили все вопросы, в том числе и хозяйственные". Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, это и создает в городе проблемы со спецпропусками.

- Что сейчас происходит в экономике перевешивает все остальное. В плане организации и всех остальных оргвопросов в этом и других направлениях мы очень сильно хромаем. Как результат своей непродуманности мы все повесили на одного коменданта, который и так очень загружен. С Орозалиевым я лично знакома и как человек он очень хороший. Он всю жизнь отдал работе в правоохранительных органах, но в других сферах не совсем компетентен. Я думаю, этот вопрос был поспешно решен. Комендатура должна быть командным органом, куда должны войти эпидемиолог, силовик, экономист и так далее. Вешать же все на одного неправильно. Поэтому я согласна с мнением, что комендантом можно было поставить того же мэра или кого-то из его окружения, а силовики пусть отвечают только за безопасность и порядок, - отметила она.

Парламентарий уверена, то количество пропусков, которые выделили предпринимателям крайне недостаточно.

- Я не удивилась, когда узнала, что некоторые мукомольные предприятия в городе заявили о своем закрытии, так как на их сотрудников не дали пропуска. 2700 пропусков на всех предпринимателей – это капля в море. Давайте посчитаем. У многих предприятий есть потребность в пропусках на многих своих сотрудников. Никто сейчас не даст гарантий, что из-за этого многие бизнесмены не будут увольнять своих сотрудников. То есть люди останутся без заработка и средств к существованию. Соответственно криминал может возрасти. Поэтому крайне важно, чтобы каждый занимался своим делом. Чиновники, которые по работе соприкасаются с бизнесом, пусть и сегодня работают в этом секторе, но только в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Поэтому я и говорю, что представитель исполнительной власти вполне мог бы стать комендантом города, а силовики пусть отвечают за порядок, - добавила она.

Напомним, вчера комендатура Бишкека прекратила выдачу пропусков в бумажном формате и перешла на электронный вариант. Теперь предприниматели могут подать заявки на пропуска в режиме онлайн.

Кроме этого, на заседании республиканского штаба по предупреждению распространения коронавируса было принято решение об отмене пропусков для грузовых автомобилей и обеспечении их беспрепятственного проезда через санитарно-карантинные посты.