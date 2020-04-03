COVID-19: Из Новосибирска были вывезены 130 кыргызстанцев

Пресс-служба Государственной службы миграции при ПКР сообщает, что вчера, 2 апреля, был организован вывоз 130-ти граждан Кыргызстана из аэропорта "Толмачево" города Новосибирск.

Это стало возможным благодаря представительству ГСМ при ПКР в РФ и Генеральным консульством КР в г. Новосибирск при содействии кыргызских Диаспор в рамках работы Оперативного штаба, созданного при Посольстве КР в Российской Федерации.

Вывезенные граждане были размещены в хостелах и съемных квартирах. Также было организовано соответствующее питание, представлены средства защиты и оказана консультационная помощь по профилактике коронавирусной инфекции.

"Ситуация находится под постоянным контролем сотрудников данных структур КР", - подчеркивают в пресс-службе ГСМ.

Подобная работа также проводится в Москве. Отмечается, что вышеперечисленная помощь была оказана в рамках подписанного Соглашения об оказании помощи гражданам

Кыргызской Республики, попавшим в затруднительное положение, связанное с распространением COVID-19 от 27 марта 2020 года, между Представительством ГСМ при ПКР в РФ и Миссией Международной организацией по миграции (МОМ) в Кыргызстане,