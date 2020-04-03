Фонд Матраимовых подарил 15 тысяч тестов для выявления коронавируса

Вчера Фонд имени Исмаила Матраимова безвозмездно передал в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 15 тысяч экспресс-тестов. Об этом редакции VB.KG сообщили в самом ведомстве.

По словам начальника Центра лабораторных испытаний Госсанэпиднадзора Айгуль Жумакановой, 4 дня назад Фонд вручил им 10 тысяч аналогичных тестов.

- Вчера благотворительный фонд передал нам 5 тысяч экспресс-тестов. До этого 10 тысяч, из которых 5 тысяч были отправлены в южные регионы. Другая половина в остальные регионы. Все эти тесты самого высокого качества, даже по сравнению с теми, которые мы раньше использовали. Также и Всемирная организация здравоохранения одобрила эти тесты, которые могут множество людей проверить оперативно, - отметила она.

Напомним, Благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова организовал во все регионы Кыргызстана гуманитарную помощь продуктами питания и медикаментами, а также медицинским оборудованием.