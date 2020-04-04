Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Эпидемиолог Алексей Кравцов: Важнее обработать поверхности дома и телефоны

152  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На телефон оперативного штаба Минздрава КР поступает много звонков от жителей Бишкека с просьбой продезинфицировать территорию жилых домов. Об этом редакции сообщила советник Министра здравоохранения КР по вопросам связям с общественностью Елены Баялинова.

При этом, по словам специалиста Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Алексея Кравцова, данные меры не являются обязательными и эффективными.

Эпидемиолог обращает внимание граждан уделять больше внимания обработке всех поверхностей, до которых мы дотрагиваемся руками (дверные ручки, кнопки домофона, перила лестничных пролетов и т.п.)

Также он попросил обратить особое внимание на мобильные телефоны, которые мы не выпускаем из рук и которые являются источником многих инфекций, потому что их никто, как правило, не обеззараживает. Мобильные телефоны надо обрабатывать всякий раз по возвращении домой с улицы двукратным протиранием спиртовым антисептиком, при этом давать поверхности высохнуть после обработки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386832
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  