Эпидемиолог Алексей Кравцов: Важнее обработать поверхности дома и телефоны

На телефон оперативного штаба Минздрава КР поступает много звонков от жителей Бишкека с просьбой продезинфицировать территорию жилых домов. Об этом редакции сообщила советник Министра здравоохранения КР по вопросам связям с общественностью Елены Баялинова.

При этом, по словам специалиста Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля Алексея Кравцова, данные меры не являются обязательными и эффективными.

Эпидемиолог обращает внимание граждан уделять больше внимания обработке всех поверхностей, до которых мы дотрагиваемся руками (дверные ручки, кнопки домофона, перила лестничных пролетов и т.п.)

Также он попросил обратить особое внимание на мобильные телефоны, которые мы не выпускаем из рук и которые являются источником многих инфекций, потому что их никто, как правило, не обеззараживает. Мобильные телефоны надо обрабатывать всякий раз по возвращении домой с улицы двукратным протиранием спиртовым антисептиком, при этом давать поверхности высохнуть после обработки.