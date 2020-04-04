В ЕАЭС из-за коронавируса расширили беспошлинную торговлю

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии, состоявшемся 3 апреля в Москве, определены новые меры для обеспечения экономической стабильности в условиях пандемии.

Все это, как подчеркнули в ЕЭК, поможет правительствам стран ЕАЭС в локализации коронавируса, защите здоровья людей, минимизации последствий для бизнеса, сохранении занятости населения.

Вместе с тем, данные меры призваны содействовать восстановлению и дальнейшему экономическому развитию стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, России. И предусматривают дальнейшую цифровизацию торговли, обеспечение стабильности функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, расширение торговых отношений.

В частности, для оперативных поставок товаров первой необходимости во взаимной торговле создается "зеленый коридор" путем упрощения таможенных процедур. Также утвержден перечень товаров критического импорта, которые освобождаются от ввозных таможенных пошлин в период с 1 апреля по 30 июня. Этот перечень составлен на основании предложений государств ЕАЭС и включает продовольственные, сельскохозяйственные и медицинские товары, по которым на их территориях сейчас может наблюдаться повышенный спрос или дефицит.

В перечень вошли, в том числе, картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, а также эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки. Кроме того, расширен список продукции медицинского назначения и используемой для производства лекарств (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники). Ее ввоз по 30 сентября включительно тоже осуществляется беспошлинно.

"Сегодня крайне необходимо учитывать изменение спроса со стороны потребителей наших стран, как населения, так и медицинских организаций, оперативно реагировать на новые вызовы. И мы в считанные дни отработали требуемые перечни совместно с правительствами стран Союза и уполномоченными национальными ведомствами", – прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, Совет ЕЭК также временно упростил порядок использования сертификатов происхождения формы "А", выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы. И, как подчеркнул Слепнев, поможет "оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров".