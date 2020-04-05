В Москве задержали карманника – кыргызстанца

Транспортные полицейские Москвы задержали карманного вора, промышлявшего в электропоездах Московского центрального кольца (МЦК). Его розыски начались после поступления в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Москва – Окружная нескольких заявлений от пассажиров о пропаже телефонов.

Как рассказали в местных правоохранительных органах, отрабатывая одно из таких сообщений, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения из электропоезда и установили злоумышленника. На записях видно, как он идет по вагону, обращает внимание на уснувшего в наушниках пассажира. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, отсоединяет телефон от провода, кладет в свой карман и покидает состав.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции МЦК подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Им оказался 20-летний гражданин Кыргызстана. По его словам, в Москву он приехал не так давно и устроился сварщиком на одной из строек. Но вскоре решил добывать деньги и криминальным путем.

На настоящий момент задержанный является подозреваемым в совершении трех краж гаджетов у спящих пассажиров. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемого следователем Линейного управления МВД России на станции Москва – Павелецкая возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ (Кража). Санкция по ней (если нет отягчающих обстоятельств) предусматривает крупный штраф, принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на тот же срок.