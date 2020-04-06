Русский драмтеатр 75-летие Великой Победы планирует отметить премьерой

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова юбилей Великой Победы планируют отметить премьерой. Публику хотят порадовать спектаклем по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат".

Произведение известного русского советского драматурга Алексея Арбузова предложила поставить режиссер Нелли Плешакова. Пьеса написана автором в 1965 году. В советские годы она была чрезвычайно популярна. Сейчас ее также можно найти в репертуарах многих театров России и других стран. На Малой же сцене Русского театра драмы в Бишкеке в 2012 году была поставлена и до сих пор значится в его репертуаре другая пьеса Арбузова – "Старомодная комедия". Этот спектакль зрители знают под названием "Я всю жизнь шла к тебе".

"В нашем Русском драматическом театре пьеса "Мой бедный Марат" никогда не ставилась. Но многие наши артисты – корифеи в свое время играли героев Арбузова в том или ином театре России, Казахстана. Материал действительно роскошный. И мы давно о нем думали, в разные времена с разными актерами хотели за него взяться. Народная артистка Кыргызской Республики, моя мама - Зинаида Михайловна Петренко всегда горела этой пьесой. И вот я поняла, что сейчас самое время ее поставить. Это история не о войне. Пьеса – о любви и каком-то всеобъемлющем самопожертвовании", - рассказала VB.KG Нелли Плешакова.

В произведении Арбузова три действующих лица: Марат, Лика и Леонидик. В образе Марата публика должна увидеть Евгения Романова и Михаила Калюжного. Лику сыграют Нина Чернышева, Кристина Фойкина и Ульяна Гиндулина. А на роль Леонидика режиссер позвала Дмитрия Бондаренко и Андрея Черкасова. Художник-сценограф спектакля – Юлдаш Нурматов, художник-постановщик – Зухра Мукамбетова, хореограф – Евгений Прокопенко. Режиссера Нелли Плешакову публика знает по таким работам, как "Рай", "Женитьба Бальзаминова", "Восемь…", сказкам "Иван да Марья", "Морозко", "Белоснежка и семь гномов".

"Работать над спектаклем мы начали до того, как в стране объявили карантин. Это был интересный творческий процесс. Застольный период оказался очень захватывающим. Действие пьесы Арбузова развивается в Ленинграде. Герои встречаются, будучи совсем юными, в 1942 году. Затем судьба сводит их в 1946-м. И потом мы видим их уже спустя тринадцать лет. Пьеса трогательная, нежная, добрая, и в то же время трудная. Разбирая ее, мы открыли там для себя много каких-то библейских моментов. К сожалению, на данный момент театр закрыт. Репетиции в онлайн-режиме невозможны. Артисты – это люди с тонкой внутренней организацией, им нужно чувствовать друг друга. Поэтому пока все находятся дома, самостоятельно учат роли, и пытаются разобраться в характерах своих героев", - продолжает Нелли Плешакова.

Режиссер пояснила VB.KG, что члены постановочной группы очень надеются на то, что карантин скоро закончится, и все вновь соберутся вместе, чтобы закончить работу над спектаклем, которым так горят, чтобы, наконец, представить его публике.