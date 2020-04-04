Правозащитники помогли столичному ИВС антисептиками и масками

Объединение правозащитных организаций "Коалиция против пыток в Кыргызстане" передало столичным ИВС антисептики и маски. Об этом VB.KG сообщила исполнительный директор Коалиции Индира Саутова.

По ее словам, правозащитная организация оценила риски, которым подвергаются люди, находящиеся в закрытых учреждениях, в текущей кризисной ситуации и решила оказать помощь сотрудникам и содержащимся лицам в ИВС ГУВД города Бишкеке и Чуйской области.

Коалиция против пыток приобрела и передала спецучреждению - 2000 перчаток, 1500 медицинских масок и 200 штук дезинфицирующих средств.

- Мы поддерживаем меры, предпринимаемые для охраны общественной безопасности и здоровья населения. И благодарим правительство, врачей и сотрудников органов правопорядка, которые сегодня прилагают невероятные усилия для сдерживания эпидемии и поддержания общественного порядка в стране. Ежедневно мы следим за новостями в стране и сопереживаем каждому, кому пришлось столкнуться с распространяющей инфекцией. При этом, мы понимаем, что заключенные в изоляторах временного содержания и сотрудники учреждения, окажутся одной из уязвимых групп, в случаи вспышки заболевания, - говорит Саутова.

Более того, подчеркивает она, в случае если вирус проникнет в закрытые учреждения, то эпидемиологическая ситуация в них может стать непредсказуемой.

Отметим, ранее Коалиция против пыток направила премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву письмо, в котором правозащитники рекомендовали правительству разгрузить тюрьмы и ускорить амнистию, чтобы не допустить реально возможного разгула СOVID -19 в местах заключения.