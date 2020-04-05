Депутаты перейдут на новый уровень или насколько изменится их КПД после ЧП?

Неизвестно, как сильно COVID-19 изменит мироустройство всей планеты, но нашу политическую реальность он меняет прямо сейчас. Как VB.RG писал ранее полномочия депутатского корпуса будут сокращаться и, не исключено, в итоге функции ЖК будут сведены к обязанностям народного контроля.

Этот процесс, похоже, уже начался. Стало известно, что парламентский Комитет по правопорядку во главе с председателем депутатом ЖК Натальей Никитенко объявил, что начинает прием жалоб от граждан о нарушениях со стороны госорганов в период действия чрезвычайного положения.

Официально объявлено, что Комитет "для реализации представительской и контрольной функций ЖК и обеспечения более эффективной и бесперебойной связи с гражданами в период ЧП, открывает специальную электронную почту для приема писем и сообщений о нарушениях со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, о ситуациях требующих незамедлительного реагирования и жалоб".

Депутаты обещают рассматривать письма с жалобами и направлять куда следует – в прокуратуру или иные компетентные органы – "для принятия решений и своевременного реагирования".

Много ли будет от этого толку для простых людей? Трудно сказать. КПД народных избранников, в общем-то, и в хорошие времена не особо впечатлял: мало кому они реально помогали. Смогут ли сделать больше в нынешних, экстремальных условиях? Сомнительно. Авторитета и влияния депутатов ЖК сегодня недостаточно даже для того, чтобы проехать через блокпост на свою работу.

Любопытно, что идея с открытием почтового ящика для жалоб от населения пришла членам Комитета по правопорядку только сейчас - спустя полторы недели с момента объявления режима ЧП. По логике парламентарии должны были объявить о готовности защищать интересы простых граждан самое позднее через день после того, как столицу, а также ряд других территорий республики, закрыли на замок.

Есть ощущение, что выступить с подобной инициативой нардепы решили, вдохновленные примером Эльвиры Сурабалдиевой. Она на недавнем заседании ЖК открыто выступила в защиту жителя Сокулука, которого ГКНБ заставил просить прощение за распространение информации о случае заражения в Сокулукской администрации.

Народ, думается, по достоинству оценил откровенность и смелость Сурабалдиевой. Этот демарш депутата против несправедливости в отношении рядового гражданина может в будущем принести ей дополнительные очки в борьбе, когда политические баталии возобновятся.

Пока же коронавирусная инфекция продолжает распространяться среди жителей нашей республики. Это значит, что к электронной переписке с избирателями депутатам придется привыкать, как и к необходимости приносить хоть какую-то пользу людям, чтобы тем самым напоминать о своем существовании электорату. Хотя бы на время ЧП. Потому что сейчас парламент – бесполезная надстройка к структурам государственного управления. Реальная власть сегодня у силовиков. В действующем режиме высшим органом управления и координации сил и средств МВД, ГКНБ, органов гражданской защиты и других государственных и местных органов является Генштаб. А Главнокомандующим Вооруженными силами (и, собственно, Генштабом) по Конституции считается президент.