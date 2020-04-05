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В Кыргызстане скончался еще один пациент с коронавирусом

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- Бакыт Басарбек
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В Ноокатской территориальной больнице вчера, 4 апреля, умер пациент с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, пациенту было 80 лет и он прибыл из-за границы.

"С момента поступления больной был консультирован специалистами, а также проводилось соответствующее лечение. Однако, у него произошло резкое ухудшение состояния с признаками острого инфаркта миокарда на ЭКГ. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, больной скончался", - говорится в сообщении.

В Кыргызстане это второй случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирус


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URL: https://www.vb.kg/386853
Теги:
Минздрав, Ноокатский район, Кыргызстан, коронавирус
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